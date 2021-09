Ra đường ngày giãn cách xã hội, gái xinh nhận hình phạt bá đạo

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị phạt nhảy dây giữa đường vì ra đường không lý do những ngày dịch bệnh. Theo đó, cô gái xinh đẹp này cố tình ra đường ngày giãn cách nên bị cán bộ công an bắt quả tang. Thay vì phạt tiền, các cán bộ đã nghĩ ra hình phạt khiến nhiều người thích thú, đó là bắt cô gái nhảy dây dưới sự chứng kiến của nhiều bà con xung quanh. Cô gái phải nhảy dọc cả quãng đường và quay lại mới hoàn thành hình phạt. Được biết, sự việc xảy ra tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đoạn clip sau khi được đăng tải khiến cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận. Nhiều người cho rằng cách xử phạt này sẽ khiến người vi phạm nhớ lâu hơn và không tái phạm nữa. Trước đó, không ít những trường hợp xử phạt ngày giãn cách xã hội cực bá đạo từng được cộng đồng mạng chia sẻ và nhận về không ít bình luận hài hước. Nam thanh niên này vì mắc phải sai phạm là ra đường không lý do chính đáng ngày giãn cách nên bị cán bộ công an bắt quả tang. Thay vì phạt tiền, các cán bộ đã nghĩ ra hình phạt khiến nhiều người thích thú, đó là làm động tác "thụt dầu" 50 cái. Hình phạt độc đáo của chiến sĩ công an dành cho nhóm trẻ ra đường ngày giãn cách xã hội nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ "rần rần". Nhiều dân mạng để lại bình luận vô cùng hài hước với cách xử phạt nhẹ tay nhưng vô cùng thú vị này. "Hình thức răn đe này vừa cứng rắn lại vừa nhẹ nhàng", "Cứ ra ngoài không lý do là phạt này sẽ nhớ lâu hơn",...là những bình luận của netizen. Màn đứng lên ngồi xuống của một anh chàng đi ra ngoài đường không lý do trong thời gian cả nước đang chống dịch. Nhóm thanh niên đi trên đường làng bị các chú công an bắt lại và hình phạt chung đó là làm động tác "thụt dầu". Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả xem video: Bắt quả tang 6 "trẻ nghé" đi đá bóng lúc giãn cách, chiến sĩ công an có hình phạt vô cùng "mất sức" - Nguồn: Facebook

