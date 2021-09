"Chị đại quận 4" lại ra đường ngày giãn cách, ngang ngược cãi lý

Chiều ngày 31/8, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bà N.T.N hay còn được dân mạng đặt biệt danh "Chị đại quận 4" tiếp tục ra đường ngày giãn cách xã hội trong trạng thái không đeo khẩu trang, chở theo con nhỏ. Khi đến một chốt kiểm soát, bà N tiếp tiếng cự cãi khi bị lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình các giấy tờ cần thiết và lý do ra đường thời điểm siết chặt giãn cách. Điểm đáng chú ý hơn người phụ nữ vẫn tiếp tục không đeo khẩu trang theo quy tắc 5K của Bộ Y tế khuyến cáo. Trong tình huống này, các cán bộ trực chốt buộc phải cưỡng chế bà N để đưa về trụ sở làm việc. Tuy nhiên khi về trụ sở, dù được cán bộ nhẹ nhàng giải thích về việc ra đường chính đáng và đảm bảo các giấy tờ theo quy định, bà N vẫn tiếp tục lớn tiếng cự cãi và cho rằng mình không sai. Tại trụ sở cơ quan chức năng khi được hỏi lý do ra đường, bà N. ngang nhiên nói: "Người ta đi ra đường để mua đồ, thì thay vì mua đồ thì em đi để em thoải mái". Về vấn đề phải có giấy xét nghiệm khi ra đường, bà N trả lời: "Em hỏi anh, xét nghiệm làm cái gì trong khi mình không có bệnh? Người ta có bệnh thì người ta uống, còn người ta cảm thấy sức khỏe họ đảm bảo, không có bệnh thì thôi". Toàn bộ thời gian làm việc ở trụ sở chức năng, bà N nhất quyết không đeo khẩu trang dù đã được phát đến 2 cái. Đây không phải là lần đầu tiên bà N gây xôn xao dư luận về việc bất chấp quy định ra đường ngày giãn cách xã hội và cự cãi lực lượng chức năng. Trước đó, người phụ nữ này từng bị phạt tiền đến 2 lần với số tiền hơn 16 triệu đồng khi ra đường không lý do chính đáng, không đeo khẩu trang, không có giấy tờ xe, không đội mũ bảo hiểm,... Điều đáng nói, sau những lần bị phạt và được cán bộ giải thích cặn kẽ, người phụ nữ này vẫn tái diễn tình trạng dắt con nhỏ lang thang trên đường phố ở thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hành vi của bà N làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch tại địa phương. Trước đó, công an quận 4 cho biết bà N có dấu hiệu trầm cảm do chuyện tình cảm. Cơ quan chức năng đã đưa bà N vào diện quản lý theo quy định.

