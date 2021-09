Quyến rũ từ bếp đến phòng ngủ, bà Tưng được khen "hết nấc"

Một trong những nỗi lo của hội chị khi ở nhà quá nhiều trong những ngày giãn cách xã hội đó là thiếu ảnh đăng Facebook. Tuy nhiên, hãy vào trang cá nhân của bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh) mà xem, cô nàng từng bị coi là thảm họa mạng này sống ảo ra sao để có những bức ảnh triệu like. Lần mò vào trang cá nhân của hot girl bà Tưng, nhiều người cảm nhận rõ ràng một điều đó là dù ở nhà nhưng gái đẹp thị phi một thời vẫn có ảnh "sống ảo" up đều tay. Chẳng cần background quá xịn xò như bình thường nhưng ngôi nhà của Lê Thị Huyền Anh cũng đủ để cô nàng tạo ra "7749" kiểu ảnh sống ảo mà kiểu nào cũng đều mang chất lượng "triệu like". Với lợi thế của làn da trắng trẻo, không chút tì vết cùng vóc dáng nuột nà, bà Tưng luôn lựa chọn những bộ đồ bó sát tôn dáng tôn da, show vòng 1 đầy đặn và đường cong đi vào lòng người. Ngoài ra bà Tưng còn khiến dân mạng phải xuýt xoa vì khả năng tận dụng mọi ngóc ngách trong nhà để chụp ảnh. Dù phòng khách, phòng ngủ, bếp hay ban công cũng thành nơi cho bà Tưng chụp ảnh sống ảo được. Phòng đẹp cộng body quyến rũ hết nấc là công thức tạo nên những bức ảnh triệu like của bà Tưng trong thời gian giãn cách xã hội. Một bức ảnh trước cửa phòng ngủ của bà Tưng cũng giúp cô nhận vô vàn lời khen từ dân mạng. Đương nhiên những bức ảnh của bà Tưng đều nhận về vô số lời khen "mlem mlem" từ dân mạng. "Bạn này có nụ cười chết người á!", "Huyền Anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Thích lắm phiên bản hiện tại." hay "Càng ở nhà càng xinh hơn em nhỉ?"... là những bình luận dân mạng để lại dưới những bức ảnh của bà Tưng. Tạo dáng sương sương trên sofa thôi cũng đủ để bà Tưng gây mê được dân mạng.

Một trong những nỗi lo của hội chị khi ở nhà quá nhiều trong những ngày giãn cách xã hội đó là thiếu ảnh đăng Facebook. Tuy nhiên, hãy vào trang cá nhân của bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh) mà xem, cô nàng từng bị coi là thảm họa mạng này sống ảo ra sao để có những bức ảnh triệu like. Lần mò vào trang cá nhân của hot girl bà Tưng, nhiều người cảm nhận rõ ràng một điều đó là dù ở nhà nhưng gái đẹp thị phi một thời vẫn có ảnh "sống ảo" up đều tay. Chẳng cần background quá xịn xò như bình thường nhưng ngôi nhà của Lê Thị Huyền Anh cũng đủ để cô nàng tạo ra "7749" kiểu ảnh sống ảo mà kiểu nào cũng đều mang chất lượng "triệu like". Với lợi thế của làn da trắng trẻo, không chút tì vết cùng vóc dáng nuột nà, bà Tưng luôn lựa chọn những bộ đồ bó sát tôn dáng tôn da, show vòng 1 đầy đặn và đường cong đi vào lòng người. Ngoài ra bà Tưng còn khiến dân mạng phải xuýt xoa vì khả năng tận dụng mọi ngóc ngách trong nhà để chụp ảnh. Dù phòng khách, phòng ngủ, bếp hay ban công cũng thành nơi cho bà Tưng chụp ảnh sống ảo được. Phòng đẹp cộng body quyến rũ hết nấc là công thức tạo nên những bức ảnh triệu like của bà Tưng trong thời gian giãn cách xã hội. Một bức ảnh trước cửa phòng ngủ của bà Tưng cũng giúp cô nhận vô vàn lời khen từ dân mạng. Đương nhiên những bức ảnh của bà Tưng đều nhận về vô số lời khen "mlem mlem" từ dân mạng. "Bạn này có nụ cười chết người á!", "Huyền Anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Thích lắm phiên bản hiện tại." hay "Càng ở nhà càng xinh hơn em nhỉ?"... là những bình luận dân mạng để lại dưới những bức ảnh của bà Tưng. Tạo dáng sương sương trên sofa thôi cũng đủ để bà Tưng gây mê được dân mạng.