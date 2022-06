Quay lại đường đua gợi cảm, Âu Hà My làm netizen khó nhận ra

Âu Hà My sinh năm 1994. Hiện tại cô đang là giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Âu Hà My từng được biết đến với biệt danh "hot girl giám thị" khi hình ảnh xinh đẹp của cô khi đi coi thi được lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi ly hôn với diễn viên Trọng Hưng, cuộc sống của nữ giảng viên Âu Hà My có phần khởi sắc. Ngoài việc tự sắm được tài sản giá trị và úp mở việc có tình mới, cô nàng còn quay trở lại đường đua gợi cảm như xưa. Bên cạnh những bộ đồ đứng đắn khi đi dạy, đi chùa, nữ giảng viên xinh đẹp thời gian gần đây còn chăm diện đồ gợi cảm như áo crop top, chân váy ngắn cũn hay thiết kế với phần cổ xẻ sâu. Điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là gương mặt của nữ giảng viên ngày càng khác lạ như đụng chạm "dao kéo". Trước đó, Âu Hà My đã từng giải thích nguyên nhân thay đổi dung nhan là quãng thời gian gần đây cô tăng cân. Ngoài ra việc ăn mặc kết hợp make-up, sử dụng app chụp ảnh quá đà cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến gương mặt Hà My "thay đổi". Nữ giảng viên rất nổi tiếng trên mạng xã hội, cô từng hủy hôn với sao nhí nổi tiếng một thời hiện là cơ trưởng Hà Duy. Sau đó, Âu Hà My kết hôn với Trọng Hưng nhưng rồi cũng chia tay sau ồn ào. Ngoài ngoại hình nổi bật, gái xinh còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể khi có thâm niên 16 năm theo học tiếng Pháp. Với khả năng xuất sắc, Hà My từng được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại ngữ và tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm. Ra trường, 9X tiếp tục theo học Thạc sĩ. Trải quả những đổ vỡ trong tình cảm, Hà My hiện vẫn trọn cuộc sống độc thân vui vẻ. Ngoài những lúc lên giảng đường, cô dành thời gian cho gia đình, tìm niềm vui bên bạn bè và những chuyến du lịch. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

