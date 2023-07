Quang Linh Vlogs đi mua đất ở châu Phi, ai nghe cũng giật mình

Một khán giả yêu mến team châu Phi đã gửi tặng Quang Linh Vlogs 10 triệu đồng (đổi ra được 500.000kz), dặn dò là để mua đất riêng cho Ariano. Mới đầu, Quang Linh Vlogs nhờ các anh em trong team đi xem đất, bảo là mua để mở cửa hàng mới. Họ nhắm một mảnh ngay thị trấn, nam Youtuber dẫn Ariano đến xem, hỏi ý kiến. Ariano thổ lộ cũng muốn có đất để làm nhà. Ở Angola, người ta không đo đạc kỹ lưỡng mà thông số trên giấy tờ mà chỉ ngắm đất bằng mắt thường, ướm ướm bằng sải chân, thấy hợp lý là chốt. Quang Linh ướm thử thì mảnh đất đang xem rộng khoảng 14 - 15m mặt tiền, khá vuông vức. Chủ đất phát giá 350.000kz (khoảng 7 triệu tiền Việt), Quang Linh gợi ý mặc cả xuống 250.000kz - 280.000kz (khoảng 5 - 5,6 triệu tiền Việt) thì sẽ hợp lý hơn. Khi Quang Linh công bố chuyện hai khán giả (chú Giàu và cô Anh) cho tiền để Ariano mua đất, anh chàng đã nhảy cẫng lên ôm Quang Linh, nói tiếng Việt bằng chất giọng Nghệ An đặc sệt: "Em cảm ơn rất nhiều chú Giàu và cô Anh cho em tiền mua đất, em không biết nói gì, tim cứ đập nhảy nhảy. Chúc sức khỏe gia đình hai chú nhé (khúc này Ariano nói nhầm là hai chú)”. Mấy hôm sau, Ariano ưng mảnh đất đã xem hôm trước nên và team kéo nhau đi chốt đơn. Giá mảnh đất sau khi mặc cả là 255.000kw. Quang Linh nói sẽ giữ số tiền thừa còn lại, để sau này góp thêm tiền vào xây nhà cho Ariano, với điều kiện phải làm tốt, chịu khó, nghiêm túc làm việc. Dù đã trao tiền để mua đất, thể hiện sự tôn trọng với Ariano, Quang Linh cũng rất nhiệt tình để ý, chăm chút cho nhân viên. Nam Youtuber dặn dò anh bạn team châu Phi của mình rằng phải hỏi thăm thông tin ở trưởng thôn, gọi trưởng thôn, chủ đất và hàng xóm để biết thông tin chính xác về đất đai, làm giấy tờ cẩn thận. Quang Linh cũng giới thiệu với mọi người: “Mua đất mặt đường ở bên này, luật lệ là khi xây phải chừa hai bên, mỗi bên 1m để làm đường đi cho hàng xóm. Nếu mua đất và xây nhà khi hai bên không có nhà hàng xóm, sẽ được xây hết đất, người mua sau phải chịu thiệt, lùi vào một chút. Người Angola uy tín lắm, khi đã có trưởng thôn làm chứng việc mua bán rồi thì đảm bảo luôn. Mảnh đất này ở ngay mặt đường chính, có cột điện sẵn, sau kéo điện vào nhà là được, tưởng nhỏ nhưng cũng to mọi người ạ. Mua đất được luôn 2 cây xoài to nữa”. Nam Youtuber nói thêm. Có một điều thú vị là trong lúc trao đổi mua bán, bàn bạc với nhau, Lindo (chú của Ariano, cũng là nhân viên của Quang Linh) và Ariano toàn nói với nhau bằng… tiếng Việt, khiến bác trưởng thôn không hiểu gì. Quang Linh đứng gần phải nhắc nhở hai người chuyển sang nói chuyện bằng tiếng địa phương.

