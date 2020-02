Quang Hải và Nhật Lê tái hợp, Huyền My chăm chỉ “thả thính”, Hưng Harry đăng "tus" ẩn ý

Mới đây, hình ảnh Quang Hải và Nhật Lê đánh lẻ đi ăn đêm tại Hà Nội được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú. Vậy là sau vài tháng chia tay, cặp đôi có dấu hiệu tái hợp. Soi trên trang cá nhân của cả Quang Hải và Nhật Lê, người hâm mộ nhận thấy cặp đôi vẫn thường xuyên "thả tim" qua lại như chưa hề có cuộc chia ly. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa hề lên tiếng chính thức về việc có tái hợp hay không. Cách đây không lâu, Quang Hải lộ ảnh tình cảm bên cạnh cô chủ tiệm nail Huyền My. Trong khi hot girl xứ Nghệ liên tục úp mở về mối quan hệ này thì cầu thủ gốc Đông Anh nhiều lần khẳng định mình vẫn cô đơn. Sau khi bức hình tiền vệ Quang Hải hẹn hò ban đêm cùng tình cũ lộ ra, Huyền My liên tục đăng tải trạng thái thả thính cực gắt, trong khi trước đó cô nàng từng khẳng định mình đã có người yêu cực kỳ hoàn hảo. Đông thái của Huyền My không khác nào khẳng định mình đã trở về trạng thái độc thân. Trong thời gian dính tin đồn hẹn hò với Quang Hải, hot girl sinh năm 1997 ít khi đăng tải những dòng trạng thái thả thính như vậy trên trang cá nhân. Không chỉ có Huyền My, Hưng Harry, bạn trai của Nhật Lê cũng đăng đàn trạng thái đầy ẩn ý: "Buông bỏ những thứ cần buông và trân trọng những thứ của mình". Trước đây, Hưng Harry từng để tên trên mạng xã hội là "Harry_Lu", ghép tên của anh và Nhật Lê, thế nhưng hiện tại anh chàng đã đổi tên. Trên Facebook, doanh nhân người Bắc Ninh cũng có chia sẻ dài về tình yêu, về cảm giác khổ sở khi tình yêu không trọn vẹn. Nhiều người cho rằng anh chàng đang ám chỉ mối tình ngắn ngủi của mình với tình cũ Quang Hải. Mới đây, Hưng Harry cũng cập nhật ảnh đại diện cùng dòng chứ "Stop" ngắn ngủi khiến dân mạng nghi ngờ anh và Nhật Lê đã chấm dứt. Sau VCK U23 Châu Á 2018 tại Thường Châu, Quang Hải không chỉ được quan tâm vì sự nghiệp sân cỏ nổi bật mà còn có mối tình đẹp với Nhật Lê. Tháng 9/2019, cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi" khiến nhiều người tiếc nuối. Trong thời gian chia tay, Quang Hải liên tục dính tin đồn hẹn hò với hot girl nhưng anh khẳng định không muốn yêu đương mà đang tập trung vào sự nghiệp sân cỏ. Xem thêm clip: Nhật Lê bạn gái Quang Hải bất ngờ khoe giọng ngọt | SÀN ĐẤU CA TỪ | SDCT #8 MÙA 3 | 7/6/2019 - Nguồn: Youtube

Mới đây, hình ảnh Quang Hải và Nhật Lê đánh lẻ đi ăn đêm tại Hà Nội được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú. Vậy là sau vài tháng chia tay, cặp đôi có dấu hiệu tái hợp. Soi trên trang cá nhân của cả Quang Hải và Nhật Lê, người hâm mộ nhận thấy cặp đôi vẫn thường xuyên "thả tim" qua lại như chưa hề có cuộc chia ly. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa hề lên tiếng chính thức về việc có tái hợp hay không. Cách đây không lâu, Quang Hải lộ ảnh tình cảm bên cạnh cô chủ tiệm nail Huyền My. Trong khi hot girl xứ Nghệ liên tục úp mở về mối quan hệ này thì cầu thủ gốc Đông Anh nhiều lần khẳng định mình vẫn cô đơn. Sau khi bức hình tiền vệ Quang Hải hẹn hò ban đêm cùng tình cũ lộ ra, Huyền My liên tục đăng tải trạng thái thả thính cực gắt, trong khi trước đó cô nàng từng khẳng định mình đã có người yêu cực kỳ hoàn hảo. Đông thái của Huyền My không khác nào khẳng định mình đã trở về trạng thái độc thân. Trong thời gian dính tin đồn hẹn hò với Quang Hải, hot girl sinh năm 1997 ít khi đăng tải những dòng trạng thái thả thính như vậy trên trang cá nhân. Không chỉ có Huyền My, Hưng Harry, bạn trai của Nhật Lê cũng đăng đàn trạng thái đầy ẩn ý: "Buông bỏ những thứ cần buông và trân trọng những thứ của mình". Trước đây, Hưng Harry từng để tên trên mạng xã hội là "Harry_Lu", ghép tên của anh và Nhật Lê, thế nhưng hiện tại anh chàng đã đổi tên. Trên Facebook, doanh nhân người Bắc Ninh cũng có chia sẻ dài về tình yêu, về cảm giác khổ sở khi tình yêu không trọn vẹn. Nhiều người cho rằng anh chàng đang ám chỉ mối tình ngắn ngủi của mình với tình cũ Quang Hải. Mới đây, Hưng Harry cũng cập nhật ảnh đại diện cùng dòng chứ "Stop" ngắn ngủi khiến dân mạng nghi ngờ anh và Nhật Lê đã chấm dứt. Sau VCK U23 Châu Á 2018 tại Thường Châu, Quang Hải không chỉ được quan tâm vì sự nghiệp sân cỏ nổi bật mà còn có mối tình đẹp với Nhật Lê. Tháng 9/2019, cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi" khiến nhiều người tiếc nuối. Trong thời gian chia tay, Quang Hải liên tục dính tin đồn hẹn hò với hot girl nhưng anh khẳng định không muốn yêu đương mà đang tập trung vào sự nghiệp sân cỏ. Xem thêm clip: Nhật Lê bạn gái Quang Hải bất ngờ khoe giọng ngọt | SÀN ĐẤU CA TỪ | SDCT #8 MÙA 3 | 7/6/2019 - Nguồn: Youtube