Quang Hải đăng ảnh mặc áo hồng nhưng quan trọng chưa có người yêu

Sau đám cưới đình đám của Duy Mạnh ngày 9/2, các cầu thủ CLB Hà Nội trở lại luyện tập. Năm nay, một trong những bộ trang phục của đội có màu hồng cực dễ thương khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trên fanpage chính thức của CLB bóng đá Thủ đô, Quang Hải là một trong những cầu thủ có nhiều khoảnh khắc dễ thương trong màu áo mới. Trên trang cá nhân của chính mình, Nguyễn Quang Hải cũng đăng tải khoảnh khắc luyện tập trên sân cỏ, chuẩn bị cho mùa giải mới. Anh chàng hài hước viết: "Nhìn vậy thôi chứ mạnh mẽ lắm nha mấy bồ" ám chỉ chiếc áo có màu nữ tính của đội. Trong lúc nói chuyện qua lại với Hà Đức Chinh bên dưới phần bình luận, Quang Hải tiết lộ anh đang dính virus codonqua, không có quà Valentine nên muốn được đồng đội hát tặng ca khúc "Khi người lớn cô đơn". Câu nói của Quang Hải như một lời phủ nhận hoàn toàn những tin đồn hẹn hò thời gian gần đây anh dính phải đồng thời khẳng định bản thân vẫn đang "độc thân sáng giá". Sau khi chia tay Nhật Lê vào tháng 9/2019, Quang Hải liên tục dính vào những tin đồn cặp kè hot girl nhưng nam cầu thủ luôn khẳng định chưa muốn yêu đương bởi đang tập trung cho sự nghiệp sân cỏ. Khi đang tham dự SEA Games 30, đội trưởng U23 Việt Nam lộ clip hẹn hò với hot girl 1m52 Nguyễn Thanh Thuỷ. Chưa đầy 1 tháng sau đó, người hâm mộ tìm ra bằng chứng Quang Hải đang hẹn hò với Huyền My, hot girl sinh năm 1997 đến từ Nghệ An, hiện đang là cô chủ tiệm nail tại Hà Nội. Khi được hỏi về Quang Hải, Huyền My có những câu trả lời đầy ẩn ý, không phủ nhận cũng không xác nhận khiến người hâm mộ càng thêm nghi ngờ. Trái ngược với hot girl Nghệ An thì cầu thủ quê Đông An lại luôn im lặng hoặc gián tiếp cho biết mình vẫn cô đơn. Mới đây, Quang Hải và Huyền My lộ khoảnh khắc tình tứ bên nhau tại một địa điểm công cộng. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, nam cầu thủ vẫn khẳng định mình sẽ trải qua một mùa Valentine cô đơn. Xem thêm clip: Nhật Lê Bất Ngờ Tuyên Bố Đầy Ẩn Ý Với Quang Hải Sau Khi Y,êu Được Thiếu Gia - TIN TỨC 24H TV - Nguồn: Youtube



PHÓNG TO

GHIM

TẢI

Sau đám cưới đình đám của Duy Mạnh ngày 9/2, các cầu thủ CLB Hà Nội trở lại luyện tập. Năm nay, một trong những bộ trang phục của đội có màu hồng cực dễ thương khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trên fanpage chính thức của CLB bóng đá Thủ đô, Quang Hải là một trong những cầu thủ có nhiều khoảnh khắc dễ thương trong màu áo mới. Trên trang cá nhân của chính mình, Nguyễn Quang Hải cũng đăng tải khoảnh khắc luyện tập trên sân cỏ, chuẩn bị cho mùa giải mới. Anh chàng hài hước viết: "Nhìn vậy thôi chứ mạnh mẽ lắm nha mấy bồ" ám chỉ chiếc áo có màu nữ tính của đội. Trong lúc nói chuyện qua lại với Hà Đức Chinh bên dưới phần bình luận, Quang Hải tiết lộ anh đang dính virus codonqua, không có quà Valentine nên muốn được đồng đội hát tặng ca khúc "Khi người lớn cô đơn". Câu nói của Quang Hải như một lời phủ nhận hoàn toàn những tin đồn hẹn hò thời gian gần đây anh dính phải đồng thời khẳng định bản thân vẫn đang "độc thân sáng giá". Sau khi chia tay Nhật Lê vào tháng 9/2019, Quang Hải liên tục dính vào những tin đồn cặp kè hot girl nhưng nam cầu thủ luôn khẳng định chưa muốn yêu đương bởi đang tập trung cho sự nghiệp sân cỏ. Khi đang tham dự SEA Games 30, đội trưởng U23 Việt Nam lộ clip hẹn hò với hot girl 1m52 Nguyễn Thanh Thuỷ. Chưa đầy 1 tháng sau đó, người hâm mộ tìm ra bằng chứng Quang Hải đang hẹn hò với Huyền My, hot girl sinh năm 1997 đến từ Nghệ An, hiện đang là cô chủ tiệm nail tại Hà Nội. Khi được hỏi về Quang Hải, Huyền My có những câu trả lời đầy ẩn ý, không phủ nhận cũng không xác nhận khiến người hâm mộ càng thêm nghi ngờ. Trái ngược với hot girl Nghệ An thì cầu thủ quê Đông An lại luôn im lặng hoặc gián tiếp cho biết mình vẫn cô đơn. Mới đây, Quang Hải và Huyền My lộ khoảnh khắc tình tứ bên nhau tại một địa điểm công cộng. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, nam cầu thủ vẫn khẳng định mình sẽ trải qua một mùa Valentine cô đơn. Xem thêm clip: Nhật Lê Bất Ngờ Tuyên Bố Đầy Ẩn Ý Với Quang Hải Sau Khi Y,êu Được Thiếu Gia - TIN TỨC 24H TV - Nguồn: Youtube



PHÓNG TO

GHIM

TẢI