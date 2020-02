Quang Hải bế "con" gọn gàng, cô chủ tiệm nail bị fan gọi tên

Mới đây, tiền vệ Nguyễn Quang Hải bất ngờ gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh đang bế bồng một em bé sơ sinh. Chưa dừng lại ở đó, Hải "con" úp mở chuyện gia đình có thêm thành viên mới. Theo tìm hiểu, em bé được Nguyễn Quang Hải bế bồng chính là cháu ruột của anh, con đầu lòng của Nguyễn Quang Phong - anh ruột của tiền vệ Hà Nội FC. Anh trai Quang Hải sinh năm 1994, từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng đang theo đuổi nghề xăm hình và là chủ một tiệm xăm khá có tiếng ở Hà Nội. Về dự định kết hôn của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người thân chân sút này chia sẻ, ít nhất phải 5 năm nữa, anh chàng mới lấy vợ. Ngay sau khi đăng tải bức ảnh bé cháu, Quang Hải đã bị "vựa muối" Hà Đức Chinh comment đầy "khiêu khích": "Ông bạn đã có dự định gì cho năm 2020 chưa?". Ai dè, Quang Hải đáp lại đầy nghiêm túc "tất nhiên có chứ" khiến dân tình không khỏi xôn xao. Điều đó càng làm fan đứng ngồi không yên, liên tục thắc mắc: "Sắp lấy vợ hả anh", "Sắp lấy vợ nè". Trong lúc đó, bạn gái tin đồn Huyền My cũng đăng ảnh với caption so deep, dù không ẵm em bé nào cũng không bóng gió chuyện cưới hỏi gì song dân tình cũng ùa vào chúc mừng thành viên mới của Quang Hải. Có thể nói, Huyền My chính là bạn gái tin đồn được đồn đoán sẽ có 1 đám cưới với cầu thủ Quang Hải nhiều nhất từ trước đến nay. Ngay cả hồi yêu Nhật Lê công khai rầm rộ như vậy Quang Hải cũng rất ít khi được đồn là sắp kết hôn. Clip Đọ Nhan sắc Bạn Gái Quang Hải Đặng Văn Lâm và các cầu thủ Việt Nam P1 - Nguồn: @youtube

Mới đây, tiền vệ Nguyễn Quang Hải bất ngờ gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh đang bế bồng một em bé sơ sinh. Chưa dừng lại ở đó, Hải "con" úp mở chuyện gia đình có thêm thành viên mới. Theo tìm hiểu, em bé được Nguyễn Quang Hải bế bồng chính là cháu ruột của anh, con đầu lòng của Nguyễn Quang Phong - anh ruột của tiền vệ Hà Nội FC. Anh trai Quang Hải sinh năm 1994, từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng đang theo đuổi nghề xăm hình và là chủ một tiệm xăm khá có tiếng ở Hà Nội. Về dự định kết hôn của tiền vệ Nguyễn Quang Hải , người thân chân sút này chia sẻ, ít nhất phải 5 năm nữa, anh chàng mới lấy vợ. Ngay sau khi đăng tải bức ảnh bé cháu, Quang Hải đã bị "vựa muối" Hà Đức Chinh comment đầy "khiêu khích": "Ông bạn đã có dự định gì cho năm 2020 chưa?". Ai dè, Quang Hải đáp lại đầy nghiêm túc "tất nhiên có chứ" khiến dân tình không khỏi xôn xao. Điều đó càng làm fan đứng ngồi không yên, liên tục thắc mắc: "Sắp lấy vợ hả anh", "Sắp lấy vợ nè". Trong lúc đó, bạn gái tin đồn Huyền My cũng đăng ảnh với caption so deep, dù không ẵm em bé nào cũng không bóng gió chuyện cưới hỏi gì song dân tình cũng ùa vào chúc mừng thành viên mới của Quang Hải. Có thể nói, Huyền My chính là bạn gái tin đồn được đồn đoán sẽ có 1 đám cưới với cầu thủ Quang Hải nhiều nhất từ trước đến nay. Ngay cả hồi yêu Nhật Lê công khai rầm rộ như vậy Quang Hải cũng rất ít khi được đồn là sắp kết hôn. Clip Đọ Nhan sắc Bạn Gái Quang Hải Đặng Văn Lâm và các cầu thủ Việt Nam P1 - Nguồn: @youtube