Quán cafe trứng Hà Nội chuẩn vị thích hợp để “chill”

Giảng Cafe được xem là một quán cafe khởi nguồn cho phong trào cafe trứng ở Hà Nội. Cafe trứng của quán có hai loại là cafe trứng nóng và cafe trứng đá. Thức uống này được nhiều du khách quốc tế biết đến và yêu thích. Địa chỉ: Ngõ 39 Nguyễn Hữu Huân, Q. Hoàn Kiếm. Cafe Đinh cũng là một quán cafe trứng Hà Nội lâu đời, quán có phong cách của Hà Nội cổ xưa pha chút hiện đại. Cafe Đinh nằm ngay khu vực phố cổ và có ban công hướng ra thằng Hồ Gươm. Chính vị trí của quán đã thu hút thêm nhiều khách tới đây hơn. Địa chỉ: 13 Đinh Tiên Hoàng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cafe Phố Cổ có cách trang trí quán như hoài cổ về Hà Nội thời xưa, đây cũng là một trong những quá cafe trứng Hà Nội ra đời khá lâu. Cafe ở quán được đánh giá cao bởi lớp kem trứng phía trên được đánh bông tơi và xốp mịn bằng máy, hòa cùng đó là cafe màu nâu vàng sánh mịn. Địa chỉ: 11 Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Oriberry Cafe nằm ở khu vực phố cổ của Hà Nội nên không gian quán có phần khiêm tốn. Ở đây nổi tiếng với món cafe trứng được giới trẻ và khách du lịch yêu thích. Địa chỉ: 36 Ấu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm. Loading T Café là quán cafe chuyên dành cho những người làm việc Hà Nội. Quán nổi tiếng với không gian biệt thự cổ kính đẹp đẽ và ấm cúng. Hơn nữa menu đồ uống ở đây cũng rất đa dạng và hợp khẩu vị đa số mọi người, nhất là cafe trứng. Địa chỉ: 8 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm. Một quán cafe đáng ghé thăm ở Hà Nội nữa đó chính là The Hanoi Social Club. Đến đây có thể thưởng thức ngay ly trà sữa trứng thơm ngon béo ngậy. Địa chỉ: 6 Ngõ Hội Vũ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm. The Note Coffee có sự trang trí rất đặc biệt, trên tường và ở khắp mọi nơi của quán đều được dán những tờ giấy note do khách viết ra và dán lên. Quán có chất lượng cafe trứng khá ổn và còn có một số thức uống khác. Địa chỉ: 64 Lương Văn Can, Hàng Trống, Hoàn Kiếm. An Café cũng là một quán cafe nổi tiếng ở Hà Nội nhưng có diện tích không quá lớn. Đây đúng là một địa điểm đáng trải nghiệm nếu như bạn đang muốn thưởng thức một ly cafe trứng chuẩn vị. Địa chỉ: 15 Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm. Thọ cafe là quán lúc nào cũng đông đến mức không còn ghế ngồi cho người tới sau, cafe trứng ở đây rất đặc biệt so với các quán khác nên có lẽ vì thế mà thu hút nhiều khách hàng. Địa chỉ: 117 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng. Không chỉ thu hút bởi không gian có nhiều góc lên hình rất đẹp, All Day Coffee còn tạo ấn tượng cho khách hàng về một dịch vụ tốt. Đặc biệt là cafe trứng ở đây chuẩn bị truyền thống, cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn. Địa chỉ: 37 Phố Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm. Ảnh: Tổng hợp

