Quán cà phê Hà Nội nép mình trong những căn tập thể

Quán cà phê Joie ẩn mình trong một khu tập thể giữa lòng Hà Nội tấp nập, từ 1 năm nay đã trở thành nơi ghé thăm thường xuyên của biết bao bạn trẻ. Ảnh: Chuyện của Hà Nội Joie nằm trong khu tập thể cũ, không gian rộng rãi, tone màu nâu ấm, thiết kế hơi hướng Nhật với mảnh sân thích mê, ngồi chill rất hợp. Ảnh: Facebook Những quán cà phê Hà Nội mang hơi hướng cổ xưa không còn quá xa lạ nhưng điều đặc biệt khiến Cư Xá Cafe “nổi như cồn” là do có vị trí ở tầng 2 trong khu tập thể. Ảnh: Chuyện của Hà Nội Đến đây bạn còn có thể gọi thêm những món quà vặt của tuổi thơ như ô mai hoa đào, bỏng ngô, mì trẻ em để nhớ lại ngày còn nhỏ. Ảnh: Facebook Một địa điểm cho những quán cà phê mang tâm hồn nghệ sĩ đó chính là Mêquila. Ảnh: Chuyện của Hà Nội Quán nằm trong khu tập thể Nghĩa Tân với không gian nhẹ nhàng, khiến liên tưởng ngay đến Hà Nội thời bao cấp, bàn ghế mây gỗ đơn giản nhưng thoải mái. Ảnh: FacebookCheck in quán cà phê Hà Nội ngày cuối tuần không thể không kể đến About Palette. Ảnh: Chuyện của Hà Nội Quán có gam màu pastel, đồ decor đơn giản, vintage nên chụp góc nào cũng xinh. Ảnh: Facebook Căng-tin Caphe nằm tầng một trong khu tập thể, với diện tích khiêm tốn, decor mộc mạc giản dị không khác gì lớp học. Ảnh: Chuyện của Hà Nội Có khá nhiều bạn thường đến đây để làm bài tập, học đàn, đọc truyện hay ngồi nhâm nhi những món quà vặt tuổi học trò. Ảnh: Facebook Loading T Café nằm ở tầng hai của căn biệt thự Pháp cổ. Quán chỉ có một tầng khá nhỏ nhưng có cửa sổ lớn đầy ánh sáng. Ảnh: Chuyện của Hà Nội Những bộ bàn ghế gỗ, nền gạch hoa cổ, sofa tối màu, bức tường gạch không sơn,...lại tạo nên tổng thể rất hài hòa. Ảnh: Facebook

