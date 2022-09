Cà phê đường tàu: Từ điểm check in nổi tiếng đến đóng cửa

Phố cà phê đường tàu nối giữa Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, chỉ dài 2 km từ lâu là địa điểm thu hút đông người nước ngoài và bạn trẻ trong nước đến check in. Ảnh: Vietnamnet Nấp mình cạnh một góc phố ồn ào và cũng không hề dễ để tìm ngay cả người dân sinh sống tại Hà Nội. Tuy nhiên, phố cà phê đường tàu vẫn là địa điểm khách Tây tìm đến bằng được vì bị hấp dẫn và thu hút bởi sự độc đáo mà ít quán cà phê nào ở Hà Nội có được. Ảnh: Tiền phong Tại phố đường tàu từ trước tới nay đã cho ra đời nhiều bức ảnh check in cực nghệ, cực độc đáo của nhiều bạn trẻ khi đến thưởng thức cà phê, chụp ảnh kỷ niệm cuối tuần. Ảnh: Đan Quỳnh Tuy nhiên sau một thời gian dài hoạt động, thu hút nhiều du khách, vào tháng 10/2019, phố cà phê đường tàu buộc phải ngừng hoạt động do vi phạm hành lang đường sắt và dịch bệnh COVID -19 bùng phát sau đó, các hộ kinh doanh không được phép mở cửa. Sau 2 năm dịch bệnh, vào tháng 4/2022, phố cà phê đường tàu bắt đầu hoạt động trở lại. Trải qua 2 năm đóng cửa, địa điểm check in nổi tiếng Hà thành này bỗng chốc sống lại một cách tự nhiên và thu hút cả du khách Việt Nam đổ xô đến tham quan chụp ảnh trải nghiệm, không chỉ người nước ngoài như trước kia. Từ năm 2018, một số hàng quán bắt đầu mọc lên và nở rộ nhất trong năm 2019. Các du khách mong muốn thưởng thức không khí phố phường và ly cà phê, ngắm tàu chạy qua. Mặc dù trải qua nhiều lần bị chính quyền yêu cầu đóng cửa, tạm dừng thì phố đường tàu vẫn là nơi nhiều bạn trẻ ghé đến. Thậm chí, nhiều người muốn giữ nhưng chính quyền địa phương nhất quyết đóng phố cà phê đường tàu. Ảnh: Nguyễn Thanh Hương Tuy nhiên, ngày 14/9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa gửi văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu đang ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt. Ảnh: Minh Minh Ngọc Theo thông tin như trên, phố cà phê đường tàu sẽ chỉ còn thời gian hoạt động 3 ngày nữa trước khi hoàn toàn bị "xoá sổ". Ảnh: Thanh Thuỷ Việc đóng cửa phố cà phê đường tàu đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận ủng hộ quyết định của chính quyền để đảm bào an toàn đường sắt. Bên cạnh đó không ít netizen lại cho rằng nên tiếp tục mở cửa và siết chặt nhiều biện pháp để đảm bảo hơn. Ảnh: Tran Nhat Quang Hiện tại thông tin phố cà phê đường tàu sắp bị "xoá sổ" vẫn nhận về nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Ảnh: Tran Nhat Quang

