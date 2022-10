Profile cực xịn của nữ MC Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 22 là chương trình được chờ đợi của đông đảo khán giả vào dịp cuối tuần này. Và như thường lệ ngoài các thí sinh thì dàn MC cũng gây chú ý không kém. Trước khi đến với Đường lên đỉnh Olympia, MC Khánh Vy đã là cái tên quen thuộc với người hâm mộ các chương trình liên quan đến kiến thức khi từng xuất hiện trên sóng IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Bản thân Khánh Vy cũng được mệnh danh là nữ MC có học vấn tốt và thông minh bậc nhất hiện nay. Trước khi làm việc tại VTV với vai trò MC, Khánh Vy từng nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" khi xuất hiện trong clip đùa vui cùng bạn bè với nhiều thứ tiếng khác nhau thời còn là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - ngôi trường đình đám bậc nhất miền Trung. Năm 2016, Khánh Vy thi tốt nghiệp THPT và đậu 3 trường là Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí & Tuyên truyền và Học viện An ninh. Vì là người hướng ngoại, thích giao tiếp nên Khánh Vy lựa chọn theo học tại Học viện Ngoại giao, sau đó cô tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi. Một số thành tích hoạt động ngoại khoá ấn tượng của MC Khánh Vy có thể kể đến như: Đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức; 1 trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ. Ở tuổi 24, Khánh Vy đã cái tên quen thuộc trên sóng truyền hình, đồng thời là KOL có tiếng trong lĩnh vực giáo dục. Chưa hết, Khánh Vy từng khiến nhiều người ghen tị khi tổng kết 50 điều bản thân làm được trong 10 năm qua như: Tậu xe hơi, mua đất cho bố mẹ, làm đại sứ nhiều quốc gia... Luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, Khánh Vy biết cách truyền cho những khán giả của mình mỗi khi lên sóng. Trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia mùa 22, Khánh Vy chia sẻ: "Mình cảm thấy tự hào khi hành trình của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 đã sắp chạm đến đỉnh Olympia cao quý, tìm ra chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế. Bên cạnh đó là cảm giác vô cùng biết ơn vì bản thân được đồng hành cùng chương trình, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả". Trải qua hơn 1 năm trên cương vị MC của Đường Lên Đỉnh Olympia, Khánh Vy cho biết bản thân cô có nhiều thay đổi. Từ kỹ năng chuyên môn, góc nhìn để làm khán giả hài lòng và mang đến nhiều giá trị tốt đẹp hơn.

