"Hot girl 7 thứ tiếng" Trần Khánh Vy lộ khả năng kiếm tiền khủng

" Hot girl 7 thứ tiếng" Trần Khánh Vy là gương mặt trẻ không còn xa lạ với nhiều người. Cô nàng nổi lên như một hiện tượng sau clip nói 7 thứ tiếng được đăng tải trên Youtube. Đoạn clip nữ sinh xứ Nghệ xinh đẹp nói lưu loát 7 ngôn ngữ trên thế giới đã thu về hàng triệu lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn. Thời điểm bỗng chốc trở nên nổi tiếng, Trần Khánh Vy mới chỉ là cô nữ sinh cấp 3 bình thường. Với trí thông minh vượt trội và khả năng ngoại ngữ thiên bẩm, Khánh Vy được xét tuyển thẳng vào đại học và giành học bổng toàn phần vào Trường ĐH FPT. Thế nhưng cô nàng đã chọn học tại Học viện Ngoại giao để theo đuổi ước mơ làm MC của mình. Sau khi lên đại học, Khánh Vy có cơ hội được xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình của VTV. Nhờ khả năng hoạt ngôn, trình độ ngoại ngữ ưu việt và thần thái tự tin trước ống kính, Khánh Vy được đảm nhận vị trí quan trọng trong các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam như MC của IELTS On The Go, Follow Us và Crack’em up, Đường lên đỉnh Olympia... Ngoài ra, Khánh Vy còn trở thành một KOL đình đám với số lượng người theo dõi khủng. Kênh youtube của nữ MC gen Z đã đạt 1,5 triệu thành viên đăng ký. Trên Instagram, Khánh Vy cũng có hơn nửa triệu người follow với lượt tương tác không kém gì các ngôi sao đình đám. Không chỉ tỏa sáng trong lĩnh vực xây dựng hình ảnh, thương hiệu cá nhân, Khánh Vy còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ về kĩ năng kiếm tiền và quản lý tài chính. Được biết, ngay từ khi mới học lớp 9, Khánh Vy đã có thể tự kiếm được khoản thu nhập đầu tiên với nghề dẫn chương trình thiếu nhi. Mỗi số dẫn, nữ MC Gen Z này ngày ấy có thể kiếm được số tiền 50.000 đồng. Sau này vì muốn tập trung vào công việc học tập, Khánh Vy đã quyết định dừng công việc làm thêm. Đến năm 2 đại học, cô nàng chấp nhận làm MC không lương để trau dồi kĩ năng làm việc. Sau này, nhờ cộng tác với VTV và được tin tưởng dẫn chương trình cho hàng loạt các sự kiện lớn, Khánh Vy đã mở ra cho mình một nguồn thu nhập dồi dào. Nữ MC của Đường lên đỉnh Olympia cũng tiết lộ cô kiếm được rất nhiều tiền dựa vào công việc KOL, hợp tác với các nhãn hàng, làm gương mặt đại diện quảng cáo... Sau nhiều năm tích lũy, Khánh Vy đã có thể tự mình mua nhà, mua xe sắm sửa cho gia đình. Cô nàng cũng không ngần ngại chi ra số tiền hàng trăm triệu đồng để mua sắm các món hàng hiệu đắt đỏ đến từ các thương hiệu lớn như Gucci, Chanel, Dior... Khánh Vy tiết lộ mỗi tháng cô chi khoảng 50-60 triệu đồng cho sinh hoạt và trả lương cho ekip. Nữ MC cho rằng đó là số tiền không hề phung phí rất phù hợp với mục đích sử dụng của bản thân. Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

