Phương Oanh khoe món quà độc đáo từ Shark Bình nhân 20/10

Mới đây, Phương Oanh đã đăng tải lên trang cá nhân hai bức ảnh cực đáng yêu của bé Jenny con gái cô. Cùng với những tấm ảnh đáng yêu của nhóc tì nhà mình, Phương Oanh chia sẻ: ""Chúc mừng ngày của chúng ta ạ". Thay vì đăng ảnh quà được chồng tặng ngày 20/10, bà xã Shark Bình đăng tải hình ảnh con gái.Với nữ diễn viên, cặp song sinh Jenny và Jimmy là món quà to lớn nhất mà cô có được sau khi về làm vợ shark Bình. Nhiều người bày tỏ vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của Phương Oanh, cho rằng 2 em bé chính là món quà to lớn nhất mà cô có được từ Shark Bình rồi: "Chưa từng thấy một Phương Oanh dịu dàng, hiền thục như vậy, đúng là làm mẹ rồi chuẩn người phụ nữ đảm đang luôn, Shark Bình tặng món quà to quá", "món quà tuyệt vời nhất mà Shark Bình tặng Phương Oanh đấy nhỉ". Nhiều người cùng bày tỏ xuýt xoa trước vẻ đáng yêu của con gái Phương Oanh. Em bé sở hữu 2 chiếc má bánh bao đáng yêu, chiếc môi nhỏ chúm chím cùng biểu cảm khiến người lớn phải tan chảy. Trên trang cá nhân, Phương Oanh thể hiện mình là thành viên cứng của hội "nghiện con" khi thường xuyên đăng tải hình ảnh em bé lên trang cá nhân. Đồng thời, cô cùng chia sẻ rất nhiều về hành trình làm mẹ của mình. Phương Oanh sinh đôi một trai một gái vào giữa tháng 5/2024, sau gần một năm kết hôn với shark Bình. Dù có cuộc sống đầy đủ, có nhiều người hỗ trợ chăm sóc các bé nhưng cô luôn muốn tự tay mình làm mọi thứ cho con. Khi ở nhà, Phương Oanh cũng giản dị như bao mẹ bỉm sữa khác, để mặt mộc, mặc đồ bộ và gọn gàng nhất có thể để tiện lợi cho việc trông con. Khi ra ngoài, cô nàng vẫn lên đồ cực ấn tượng khoe vóc dáng như thời còn son rỗi. Phương Oanh còn chăm chỉ ra vlog nấu ăn, khiến cộng đồng mạng không ngừng khen ngợi sự đảm đang của cô nàng. (Ảnh: FBNV)

