“Phiên bản kinh dị” của Angelina Jolie khiến netizen hoảng hốt

Sahar Tabar, tên thật là Fatemeh Khishvand đến từ Iran, nổi tiếng với những bức ảnh hốc hác, rùng rợn như “như thây ma” trên Instagram vào năm 2017. Gương mặt của Sahar Tabar khiến mọi người liên tưởng đến ngôi sao Hollywood Angelina Jolie nhưng trong một phiên bản “kinh dị”. Với đường nét quai hàm sắc như dao cạo, má hóp, bờ môi dày, cặp kính áp tròng màu xanh lạnh giá và làn da sần sùi, những hình ảnh của cô thực sự gây kinh hoàng. Cô gái trẻ người Iran tuyên bố đã trải qua 50 ca phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình giống thần tượng Angelina Jolie. Tabar khiến mọi người tin rằng vẻ ngoài giống như một “thây ma” của cô là do phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Vào năm 2017, Sahar Tabar đã tiết lộ với báo chí rằng tất cả những hình ảnh trên chỉ là trò đùa của cô nhằm giải trí. Sahar Tabar tiết lộ: “Mỗi khi đăng một bức ảnh, tôi lại tô vẽ khuôn mặt của mình theo một cách ngày càng hài hước. Đó là một cách thể hiện bản thân, một loại hình nghệ thuật. Người hâm mộ của tôi biết rằng đây không phải là khuôn mặt thật của tôi”. Tháng 10/2019, Tabar bị bắt vì tội “báng bổ” và bị kết án 10 năm tù vào năm 2020. Nhà hoạt động Masih Alinejad cho biết rằng ngôi sao mạng xã hội này đã được trả tự do sau khi thụ án 14 tháng. Trong thời gian ở thụ án, cô gái trẻ dường như đã cảm thấy hối hận với những hành động của mình trước đây. Tabar bộc bạch: “Tôi muốn nổi tiếng từ khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng làm những chuyện đó dễ dàng hơn nhiều so với việc trở thành một diễn viên. Mẹ tôi đã bảo tôi dừng lại nhưng tôi không nghe. Đôi khi lời nói của một người lạ hoặc một người bạn có thể quan trọng hơn lời nói của cha mẹ”. Cô gái 21 tuổi cũng đã tiết lộ mặt mộc thật sự của mình khi không có các lớp chỉnh sửa quá đà. Cư dân mạng đã vô cùng kinh ngạc trước dung mạo thật sự của cô.

