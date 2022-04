Cô dâu Cao Bằng bị đồn “ra đi” do biến chứng thẩm mỹ

Nổi tiếng đình đám kể từ sau đám cưới, cô dâu Cao Bằng Thu Sao và chồng là Triệu Hoa Cương (sinh năm 1992) đã từng một thời thu hút sự chú ý đặc biệt từ cư dân mạng. Thời điểm công khai mối quan hệ rồi kết hôn, cô dâu Thu Sao và chồng trẻ từng trở thành đề tài bàn tán của nhiều người khi liên tục đưa ra loạt phát ngôn gây tranh cãi, chỉnh sửa nhan sắc để “níu kéo tuổi xuân” hay thể hiện tình cảm một cách quá lố… Bẵng đi một thời gian, dân mạng thấy hai vợ chồng cô dâu 62 tuổi im ắng hơn trên mạng xã hội. Tuy nhiên cũng vì đột nhiên “mất hút” mà dần có những tin đồn không hay liên quan. Một trong số tin đồn là việc cô dâu Cao Bằng không may “ra đi” do biến chứng thẩm mỹ. Không muốn các thông tin thất thiệt ngày càng lan rộng, anh Hoa Cương mới đây đã đăng tải video lên kênh YouTube cá nhân, lên tiếng đính chính. Theo đó, chồng chị Thu Sao cho biết: “Đã rất lâu rồi mình không có thời gian để đăng video về cuộc sống hàng ngày do công việc của hai vợ chồng rất bận… Hôm nay hai vợ chồng mình làm video này để nói rằng chúng mình vẫn luôn khỏe mạnh. Khách du lịch lên Cao Bằng hàng ngày vẫn gặp chúng mình.” Để mọi người không bị nhầm lẫn giữa các nguồn thông tin sai lệch, ông xã trẻ tuổi của chị Thu Sao còn nhấn mạnh 2 vợ chồng chỉ dùng 2 tài khoản mạng xã hội có tích xanh và thêm 1 fanpage livestream mỗi ngày. Tất cả các tài khoản khác đều không phải chính chủ, tung ra tin đồn không hay với mục đích câu like, câu view liên quan đến cô dâu Thu Sao. Anh Hoa Cương bức xúc chia sẻ: "Làm người thì phải có tâm, ở đời có nhân có quả. Hai vợ chồng lấy nhau có chênh lệch tuổi thì cũng không tranh vợ giành chồng của các bạn.". Cũng trong video này, dân mạng còn đặc biệt chú ý đến nhan sắc thay đổi một cách tích cực của chị Thu Sao. Từng có lúc cô dâu Cao Bằng bị chê nhan sắc do ảnh hưởng của thẩm mỹ. Thế nhưng hiện tại có thể thấy các đường nét của chị Thu Sao đã trở nên cân đối hơn, láng da cũng mịn màng hơn trước. Chỉ ít lâu sau khi đăng tải, video lên tiếng đính chính tin đồn về bà xã của anh Hoa Cương đã thu hút sự quan tâm lớn. Hầu hết mọi người đều bất bình trước một bộ phận cư dân mạng cố ý đưa tin không chính xác khiến cuộc sống của hai vợ chồng cô dâu Thu Sao bị ảnh hưởng.

