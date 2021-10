Phí Phương Anh khoe body bỏng mắt, lộ “hint” hẹn hò thiếu gia

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc không mấy thành công, Phí Phương Anh còn gây chú ý vì mối quan hệ với bạn trai tên Đ.M.Q. Dù không công khai cụ thể về bạn trai thiếu gia, thế nhưng quán quân The Face lại liên tục lộ ra nhiều chi tiết đang hẹn hò, hưởng thụ cùng "nửa kia". Cô nàng cũng chăm chỉ khoe vóc dáng bất chấp dư luận dèm pha. Mới đây nhất, Phí Phương Anh tung lên khoảnh khắc diện bikini đỏ, tạo dáng gợi cảm bên hồ bơi. Chắc vì đang hạnh phúc trong tình yêu nên nhan sắc của người đẹp 9x càng ngày càng lên hương. Bên cạnh khoe nhan sắc, Phí Phương Anh và bạn trai còn lộ việc đăng ảnh ở cùng một địa điểm. Địa điểm lần này là một resort chưa rõ ở đâu, chỉ biết trông rất sang chảnh. Cả hai không xuất hiện cạnh nhau, cũng chẳng chụp cùng một góc, tuy nhiên soi từng chi tiết nhỏ, cư dân mạng vẫn biết ngay cặp đôi tiếp tục đi chơi để hâm nóng tình cảm. Theo cư dân mạng, cứ đà này mọi người sẽ được chứng kiến cảnh Phí Phương Anh và bạn trai thiếu gia không ngần ngại khoe ảnh hạnh phúc bên nhau để thiên hạ cùng mừng. Không biết có phải vì đường tình thuận lợi không mà Phí Phương Anh càng ngày càng đẹp ra. Quán quân The Face 2016 được nhận xét là ngày càng hoàn thiện về vóc dáng và nhan sắc. Sau khi đăng quang tại The Face 2016, hoạt động của Phí Phương Anh trong làng thời trang khá mờ nhạt. Phí Phương Anh là cựu sinh viên của trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Trên trang cá nhân, cô nàng thu hút lượng fan ấn tượng với những bức hình đẹp trong trang phục táo bạo. Đầu năm 2021, Phí Phương Anh liên tục gây sốt khi xuất hiện với vai trò ca sĩ. Cô làm cộng đồng mạng xôn xao khi tung ra MV Cánh bướm dối gian. Sau 24h ra mắt, MV thu về hơn 600.000 lượt xem cùng hàng chục ngàn bình luận. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là MV Cánh bướm dối gian đã phải nhận hơn 28.000 lượt dislike, nhiều khán giả để lại bình luận khuyên Phí Phương Anh tập trung vào nghề người mẫu thay vì ca hát. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc không mấy thành công, Phí Phương Anh còn gây chú ý vì mối quan hệ với bạn trai tên Đ.M.Q. Dù không công khai cụ thể về bạn trai thiếu gia, thế nhưng quán quân The Face lại liên tục lộ ra nhiều chi tiết đang hẹn hò, hưởng thụ cùng "nửa kia". Cô nàng cũng chăm chỉ khoe vóc dáng bất chấp dư luận dèm pha. Mới đây nhất, Phí Phương Anh tung lên khoảnh khắc diện bikini đỏ, tạo dáng gợi cảm bên hồ bơi. Chắc vì đang hạnh phúc trong tình yêu nên nhan sắc của người đẹp 9x càng ngày càng lên hương. Bên cạnh khoe nhan sắc, Phí Phương Anh và bạn trai còn lộ việc đăng ảnh ở cùng một địa điểm. Địa điểm lần này là một resort chưa rõ ở đâu, chỉ biết trông rất sang chảnh. Cả hai không xuất hiện cạnh nhau, cũng chẳng chụp cùng một góc, tuy nhiên soi từng chi tiết nhỏ, cư dân mạng vẫn biết ngay cặp đôi tiếp tục đi chơi để hâm nóng tình cảm. Theo cư dân mạng, cứ đà này mọi người sẽ được chứng kiến cảnh Phí Phương Anh và bạn trai thiếu gia không ngần ngại khoe ảnh hạnh phúc bên nhau để thiên hạ cùng mừng. Không biết có phải vì đường tình thuận lợi không mà Phí Phương Anh càng ngày càng đẹp ra. Quán quân The Face 2016 được nhận xét là ngày càng hoàn thiện về vóc dáng và nhan sắc. Sau khi đăng quang tại The Face 2016, hoạt động của Phí Phương Anh trong làng thời trang khá mờ nhạt. Phí Phương Anh là cựu sinh viên của trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Trên trang cá nhân, cô nàng thu hút lượng fan ấn tượng với những bức hình đẹp trong trang phục táo bạo. Đầu năm 2021, Phí Phương Anh liên tục gây sốt khi xuất hiện với vai trò ca sĩ. Cô làm cộng đồng mạng xôn xao khi tung ra MV Cánh bướm dối gian. Sau 24h ra mắt, MV thu về hơn 600.000 lượt xem cùng hàng chục ngàn bình luận. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là MV Cánh bướm dối gian đã phải nhận hơn 28.000 lượt dislike, nhiều khán giả để lại bình luận khuyên Phí Phương Anh tập trung vào nghề người mẫu thay vì ca hát. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News