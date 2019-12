Phát mệt với trend “đó là câu chuyện hơi buồn” trên MXH

Mới đây, trend "Câu chuyện khá buồn" xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú. Đu trend rất đơn giản, chỉ cần sử dụng một phần mềm có sẵn trên Facebook để nhập tên và nội dung khá buồn về cuộc đời bạn sẽ xuất hiện. Nội dung hình ảnh của "Câu chuyện khá buồn" gồm 2 mẹ con. Ban đầu con xách balo ra khỏi nhà nhưng sau đó lại quay về ngay với những lý do nghe vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục. Xách balo định đi du lịch nhưng ngay lập tức trở về vì hết tiền. Vừa đi xin việc đã bị đuổi về lập tức vì...quá xấu. Không biết công việc là gì mà lại yêu cầu ngoại hình thế này? Khi bạn đam mê thi hoa hậu và muốn thử sức nhưng quên mất là chiều cao của bản thân cực kỳ có hạn. Không có tiền cho ai mượn nhưng vẫn đi đòi nợ. Nghe vô lý nhưng lại vô lý thật. Bức ảnh dành cho những người "não cá vàng". Đến đi dự tiệc cũng không nhớ ngày thì nhớ được cái gì nữa? Nỗi khổ của nghề shipper, ăn mặc tử tế, xếp hàng vào giỏi hồ hởi đi ship nhưng khách lại toàn bùng hàng với thuê bao. Do tần suất xuất hiện quá nhiều, hot trend "Câu chuyện khá buồn" khiến cộng đồng mạng từ thích thú sang khó chịu. Nhiều bức ảnh chế ngược lại trend, đòi chôn hết những người theo trend, thậm chí "nhốt" hai mẹ con "khá buồn" vào chuồng gà khiến ai cũng phải bật cười. Hai mẹ con "khá buồn" cũng phản dame cực gắt khi đập hết những người phản đối trend. Thế nhưng do số lượng quá đông và hung hẵn nên đành xách ba lô quay về. Xem thêm clip: * HOT *Trào Lưu Chế Ảnh Đó Là Một Câu Chuyện Buồn Phần 1 - Nguồn: Youtube

