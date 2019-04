Phát hoảng với thảm họa ảnh cưới “trắng gì mà sáng thế” của phó nháy

Ngày cưới là dịp trọng đại nhất đời người, ai cũng muốn bản thân đẹp nhất, có bộ ảnh cưới hoành tráng, lung linh để lưu giữ làm kỷ niệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ may mắn để có những bức ảnh để đời. Không ít lần xảy ra trường hợp các cặp vợ chồng lên tiếng tố studio làm ăn không uy tín, rồi lại tố thợ chụp không có tâm để rồi cho ra đời những thảm họa ảnh cưới khiến chú rể hay cô dâu phải méo mặt. Mới đây trên MXH, nickname T. đã chia sẻ những bức ảnh cưới thảm họa được CĐM quan tâm. Cụ thể, chú rể này đang hí hửng mãi mới lấy được vợ, "nở mày, nở mặt" với bạn bè, ấy thế nhưng thợ chụp ảnh lại trả cho quả ảnh không thể xấu xí hơn. Đó là những bức ảnh trong đám hỏi của T., chú rể cùng người bê tráp đều háo hức, phấn khởi đến nhà cô dâu đem trầu cau, sính lễ hỏi cưới nhưng không biết do nắng chói chang quá hay sao mà ảnh nhận về chỉ toàn thấy nắng. Chú rể và tất cả cảnh vật bị cháy sáng toàn bộ. Tâm trạng của chú rể T. thì đau lòng, ấm ức, nhưng dân mạng thì lại xem như một trò vui thú vị, và bình luận đầy những câu mang tính chất "sát muối" vào vết thương lòng. Chứng kiến những bức ảnh thảm họa ngày cưới, nickname M.T chia sẻ: "Chỉ tại trời nắng thôi chứ anh nháy cũng đâu muốn thế. Anh chỉ phản ánh đúng bức ảnh ngày hôm đó mà thôi". Còn nickname B.N bày tỏ: "Ảnh cưới này mà đưa cho vợ xem đúng là đập cho không trượt phát nào, can tội thuê người chụp không có tâm quá". Để bù đắp cho chú rể, nhiều "cao nhân" photoshop đã ra tay chỉnh sửa lại, nhưng tình hình cũng không khả quan hơn chút nào. Toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của chú rể đều cháy sáng. Trước đó, không ít lần dân mạng đã phải kêu trời vì những bức ảnh cưới xấu đến tồi tệ khi rơi vào những phó nháy chẳng có tâm chút nào. Thế mới thấy, bức ảnh gốc mà không có đẹp, dù kéo sáng, chỉnh sửa đủ kiểu cũng không thể nào khá khẩm lên được. 23 bức ảnh đám cưới 'thảm họa' khiến bạn vừa buồn cười vừa thương cô dâu chú rể - Nguồn: @youtube

Ngày cưới là dịp trọng đại nhất đời người, ai cũng muốn bản thân đẹp nhất, có bộ ảnh cưới hoành tráng, lung linh để lưu giữ làm kỷ niệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ may mắn để có những bức ảnh để đời. Không ít lần xảy ra trường hợp các cặp vợ chồng lên tiếng tố studio làm ăn không uy tín, rồi lại tố thợ chụp không có tâm để rồi cho ra đời những thảm họa ảnh cưới khiến chú rể hay cô dâu phải méo mặt. Mới đây trên MXH, nickname T. đã chia sẻ những bức ảnh cưới thảm họa được CĐM quan tâm. Cụ thể, chú rể này đang hí hửng mãi mới lấy được vợ, "nở mày, nở mặt" với bạn bè, ấy thế nhưng thợ chụp ảnh lại trả cho quả ảnh không thể xấu xí hơn. Đó là những bức ảnh trong đám hỏi của T., chú rể cùng người bê tráp đều háo hức, phấn khởi đến nhà cô dâu đem trầu cau, sính lễ hỏi cưới nhưng không biết do nắng chói chang quá hay sao mà ảnh nhận về chỉ toàn thấy nắng. Chú rể và tất cả cảnh vật bị cháy sáng toàn bộ. Tâm trạng của chú rể T. thì đau lòng, ấm ức, nhưng dân mạng thì lại xem như một trò vui thú vị, và bình luận đầy những câu mang tính chất "sát muối" vào vết thương lòng. Chứng kiến những bức ảnh thảm họa ngày cưới, nickname M.T chia sẻ: "Chỉ tại trời nắng thôi chứ anh nháy cũng đâu muốn thế. Anh chỉ phản ánh đúng bức ảnh ngày hôm đó mà thôi". Còn nickname B.N bày tỏ: "Ảnh cưới này mà đưa cho vợ xem đúng là đập cho không trượt phát nào, can tội thuê người chụp không có tâm quá". Để bù đắp cho chú rể, nhiều "cao nhân" photoshop đã ra tay chỉnh sửa lại, nhưng tình hình cũng không khả quan hơn chút nào. Toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của chú rể đều cháy sáng. Trước đó, không ít lần dân mạng đã phải kêu trời vì những bức ảnh cưới xấu đến tồi tệ khi rơi vào những phó nháy chẳng có tâm chút nào. Thế mới thấy, bức ảnh gốc mà không có đẹp, dù kéo sáng, chỉnh sửa đủ kiểu cũng không thể nào khá khẩm lên được. 23 bức ảnh đám cưới 'thảm họa' khiến bạn vừa buồn cười vừa thương cô dâu chú rể - Nguồn: @youtube