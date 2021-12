Mang bầu lần 2, bà xã Phan Văn Đức lộ nhan sắc phát mê

Cách đây vài tháng, Phan Văn Đức thông báo vợ đang mang bầu lần 2 là một bé trai. Trên trang cá nhân, cầu thủ Phan Văn Đức đăng ảnh siêu âm em bé cùng dòng trạng thái: "Chào con, Khoai Tây". Vậy là ngay sau Bùi Tiến Dũng, ĐT Việt Nam có thêm một thành viên chuẩn bị gia nhập hội "hai con". Mới đây, bà xã Phan Văn Đức - Nhật Linh đăng ảnh mới trên trang cá nhân. Có thể thấy, gương mặt của nàng WAG dù đã mũm mĩm hơn trước. Tuy nhiên, cô vẫn rất xinh đẹp. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho vợ Văn Đức: "Chị Linh đẹp quá điểm 10 cho bà bầu luôn", "Xinh quá chị bầu", "Mẹ bầu ngày càng xinh quá", "Xinh quá chị ơi"... Gương mặt của vợ cầu thủ Văn Đức mũm mĩm hơn khi mang bầu, dù vậy cô nàng vẫn rất xinh đẹp, cơ thể khá thon gọn không khác gì trước đây. Cách đây không lâu, cầu thủ CLB Sông lam Nghệ An vừa sắm xe sang tiền tỷ, xây nhà, và giờ lại chuẩn bị đón thêm một bé cưng. Cuộc sống viên mãn đủ đầy cùng vợ đẹp con ngoan của Văn Đức quả thực khiến nhiều người yêu mến anh lại càng thêm ngưỡng mộ. Võ Nhật Linh từng nổi tiếng là "cô giáo hot girl" nhờ bức ảnh trong đợt thực tập tại trường mầm non huyện Diễn Châu. Kể từ sau khi kết hôn với cầu thủ, nhan sắc của cô giáo mầm non xứ Nghệ ngày càng mặn mà. Không còn dáng vẻ ngây thơ như trước đây, Nhật Linh của hiện tại quyến rũ và cuốn hút hơn xưa. Nhan sắc của Nhật Linh được đánh giá là thăng hạng hơn nhiều sau khi làm vợ cầu thủ nổi tiếng. Nhật Linh từ sau khi làm vợ và làm mẹ trở nên kín đáo và sâu sắc hơn. Trên mạng xã hội, cô nàng chủ yếu chia sẻ những hình ảnh liên quan đến chồng con. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

Cách đây vài tháng, Phan Văn Đức thông báo vợ đang mang bầu lần 2 là một bé trai. Trên trang cá nhân, cầu thủ Phan Văn Đức đăng ảnh siêu âm em bé cùng dòng trạng thái: "Chào con, Khoai Tây". Vậy là ngay sau Bùi Tiến Dũng, ĐT Việt Nam có thêm một thành viên chuẩn bị gia nhập hội "hai con". Mới đây, bà xã Phan Văn Đức - Nhật Linh đăng ảnh mới trên trang cá nhân. Có thể thấy, gương mặt của nàng WAG dù đã mũm mĩm hơn trước. Tuy nhiên, cô vẫn rất xinh đẹp. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho vợ Văn Đức: "Chị Linh đẹp quá điểm 10 cho bà bầu luôn", "Xinh quá chị bầu", "Mẹ bầu ngày càng xinh quá", "Xinh quá chị ơi"... Gương mặt của vợ cầu thủ Văn Đức mũm mĩm hơn khi mang bầu, dù vậy cô nàng vẫn rất xinh đẹp, cơ thể khá thon gọn không khác gì trước đây. Cách đây không lâu, cầu thủ CLB Sông lam Nghệ An vừa sắm xe sang tiền tỷ, xây nhà, và giờ lại chuẩn bị đón thêm một bé cưng. Cuộc sống viên mãn đủ đầy cùng vợ đẹp con ngoan của Văn Đức quả thực khiến nhiều người yêu mến anh lại càng thêm ngưỡng mộ. Võ Nhật Linh từng nổi tiếng là "cô giáo hot girl" nhờ bức ảnh trong đợt thực tập tại trường mầm non huyện Diễn Châu. Kể từ sau khi kết hôn với cầu thủ, nhan sắc của cô giáo mầm non xứ Nghệ ngày càng mặn mà. Không còn dáng vẻ ngây thơ như trước đây, Nhật Linh của hiện tại quyến rũ và cuốn hút hơn xưa. Nhan sắc của Nhật Linh được đánh giá là thăng hạng hơn nhiều sau khi làm vợ cầu thủ nổi tiếng. Nhật Linh từ sau khi làm vợ và làm mẹ trở nên kín đáo và sâu sắc hơn. Trên mạng xã hội, cô nàng chủ yếu chia sẻ những hình ảnh liên quan đến chồng con. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News