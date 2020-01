“Ông chồng quốc dân” được dân mạng tấm tắc khen ngợi vì điều này

Mới đây, người dùng mạng xã hội xôn xao trước bài viết khoe " ông chồng quốc dân" của một chị vợ có tên H.M.T. Theo cô vợ, chồng cô cái gì cũng biết làm từ những việc đơn giải như sửa chữa điện đóm đến những công việc phức tạp hơn như máy tính, lập trình, thiết kế,...không khác gì thợ chuyên nghiệp. "Thời còn yêu nhau bảo: "Anh ơi em thích hello kitty". Thế là ông hùng hục mua đồ về, tự làm hẳn cho mình 1 cái đồng hồ hình hello kitty, rồi vác sơn, vác đồ đến nhà sơn phòng treo rèm các kiểu, thành phòng hello kitty luôn. Mỗi tội anh trai mù màu (lão không phân biệt được màu đậm nhạt) nên hơi chói lói tí" - Cô vợ tự hào khoe có ông chồng khéo tay. Đến bây giờ khi lấy nhau, cô nàng chỉ cần lựa chọn những mẫu thiết kế phòng ngủ ưng ý trên mạng rồi đưa cho chồng xem, còn lại chồng sẽ tự lên ý tưởng, mua đồ chuẩn bị rồi bắt tay vào làm. "Lúc chuẩn bị có con, mình bảo: "Anh ơi, cái phòng này em muốn ngăn ra làm đôi, dựng 1 bức tường ở đây, làm 1 phòng ngủ 1 phòng chơi cho con". Ok, thế là lại lên đồ hì hục dựng tường (tường khung gỗ nha), xong 2 vợ chồng lại è cổ ra sơn, trang trí (từ khi lấy lão, mình biết luôn sơn tường, lắp ổ điện)" - Cô vợ may mắn cho biết. Chiếc cũi được ông chồng đảm tự tay đóng khi chuẩn bị có con. Nhờ có chồng khéo tay nên gia đình tiết kiệm được khá khá tiền nội thất, thuê thợ. Tủ, bàn ghế, khung gỗ chắn máy sưởi đều được ông chồng tự tay đóng, đảm bảo an toàn cho con. Mọi thứ trong nhà từ sơn tường, lắp ổ điện điều được hai vợ chồng tự tay làm, lắp ráp không thuê bất kỳ người thợ hỗ trợ nào. Thành quả siêu đẹp, hơn cả thuê công ty thiết kế làm mà lại tiết kiệm chi phí, ý nghĩa và trên hết là cả nhà có thời gian cùng nhau xây dựng tổ ấm. Xem thêm clip: Cách làm nhà bằng que kem gỗ kèm cách làm bể bơi rất dễ - Nguồn: Youtube

Mới đây, người dùng mạng xã hội xôn xao trước bài viết khoe " ông chồng quốc dân" của một chị vợ có tên H.M.T. Theo cô vợ, chồng cô cái gì cũng biết làm từ những việc đơn giải như sửa chữa điện đóm đến những công việc phức tạp hơn như máy tính, lập trình, thiết kế,...không khác gì thợ chuyên nghiệp. "Thời còn yêu nhau bảo: "Anh ơi em thích hello kitty". Thế là ông hùng hục mua đồ về, tự làm hẳn cho mình 1 cái đồng hồ hình hello kitty, rồi vác sơn, vác đồ đến nhà sơn phòng treo rèm các kiểu, thành phòng hello kitty luôn. Mỗi tội anh trai mù màu (lão không phân biệt được màu đậm nhạt) nên hơi chói lói tí" - Cô vợ tự hào khoe có ông chồng khéo tay. Đến bây giờ khi lấy nhau, cô nàng chỉ cần lựa chọn những mẫu thiết kế phòng ngủ ưng ý trên mạng rồi đưa cho chồng xem, còn lại chồng sẽ tự lên ý tưởng, mua đồ chuẩn bị rồi bắt tay vào làm. "Lúc chuẩn bị có con, mình bảo: "Anh ơi, cái phòng này em muốn ngăn ra làm đôi, dựng 1 bức tường ở đây, làm 1 phòng ngủ 1 phòng chơi cho con". Ok, thế là lại lên đồ hì hục dựng tường (tường khung gỗ nha), xong 2 vợ chồng lại è cổ ra sơn, trang trí (từ khi lấy lão, mình biết luôn sơn tường, lắp ổ điện)" - Cô vợ may mắn cho biết. Chiếc cũi được ông chồng đảm tự tay đóng khi chuẩn bị có con. Nhờ có chồng khéo tay nên gia đình tiết kiệm được khá khá tiền nội thất, thuê thợ. Tủ, bàn ghế, khung gỗ chắn máy sưởi đều được ông chồng tự tay đóng, đảm bảo an toàn cho con. Mọi thứ trong nhà từ sơn tường, lắp ổ điện điều được hai vợ chồng tự tay làm, lắp ráp không thuê bất kỳ người thợ hỗ trợ nào. Thành quả siêu đẹp, hơn cả thuê công ty thiết kế làm mà lại tiết kiệm chi phí, ý nghĩa và trên hết là cả nhà có thời gian cùng nhau xây dựng tổ ấm. Xem thêm clip: Cách làm nhà bằng que kem gỗ kèm cách làm bể bơi rất dễ - Nguồn: Youtube