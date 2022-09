Ôm bạn gái tính tứ, Đoàn Văn Hậu bị "khịa" chuyện kẹp cổ

Sau khi công khai mối quan hệ, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liên tục phát "cẩu lương" trên mạng xã hội. Họ lần lượt đăng tải những bức ảnh tình tứ trong 2 năm yêu bí mật. Mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cập nhật trên Instagram bức ảnh ôm bạn gái từ phía sau trong thang máy. Đoàn Văn Hậu ngọt ngào áp má vào Doãn Hải My, trong khi cô dùng tay sờ tai bạn trai. Dẫu đăng tải tình tứ là thế nhưng Đoàn Văn Hậu bất ngờ bị nhiều cư dân mạng nhắc lại việc anh kẹp cổ đội trưởng U22 Indonesia trong trận đấu tại SEA Games 2019. Các fan của cả hai bình luận: "Tới chị bé anh cũng kẹp cổ à?", "Gòi chị bé bị anh nhà kẹp cổ", "Anh làm gì chị bé đấy?", "Bé Thóc bị Hậu tều kẹp cổ rồi"... Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, anh được gọi vào đội tuyển khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017. Đoàn Văn Hậu sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao ấn tượng 1m86. Hiện Đoàn Văn Hậu vẫn đang tích cực thi đấu cho CLB Hà Nội. Kể từ khi công khai chuyện yêu đương, Đoàn Văn Hậu và bạn gái liên tục đăng hình khiến hội có người yêu hay hội độc thân đều thấy áp lực vì độ tình tứ của nam và nữ chính. Văn Hậu và Hải My cũng chẳng ngại tương tác từ tình tứ đến cực "gắt" dưới bài đăng của đối phương. Chia sẻ về chuyện tình cảm riêng, Hải My từng tâm sự rằng cả 2 quen nhau từ rất lâu rồi nhưng phải sau chung kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam diễn ra vào tháng 10/2020, họ mới chính thức trở thành một cặp.

