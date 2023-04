Ở tuổi 27, Phan Văn Đức có cuộc sống bao người ngưỡng mộ

Ngày 11/4 là sinh nhật của tiền vệ Phan Văn Đức, ở tuổi 27 cầu thủ quê Nghệ An đã có vợ và hai người con cùng với khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Thi đấu thăng hoa cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam thời U23, tiền vệ Phan Văn Đức hiện tại có sự nghiệp thăng tiến hơn, đồng thời anh cũng có trong tay nhiều tài sản "khủng". Sau những giải thưởng giành được từ việc thi đấu, những hợp đồng quảng cáo, Phan Văn Đức đã tự thưởng cho mình những chiếc xế xịn để tiện di chuyển. Sau đó, khi về chung một nhà cùng với bà xã Võ Nhật Linh, anh đã không ngần ngại chi 2 tỷ đồng mua chiếc xe Mercedes đắt đỏ tặng vợ. Ở độ tuổi 27, Phan Văn Đức đã có nhà, có vợ, có con, có xế xịn. Có thể nói, thành công ở độ tuổi như anh là điều mà nhiều người phải mơ ước. Không chỉ tập trung thi đấu bóng đá, Phan Văn Đức còn dành tiền đầu tư khách sạn tại Cửa Lò, Nghệ An. Tuy nhiên, do thường xuyên xa nhà, bận rộn thi đấu trên sân cỏ nên công việc quản lý chủ yếu do vợ anh làm. Sự nghiệp bóng đá của chàng cầu thủ Việt này càng ngày càng thăng tiến hơn, đồng nghĩa với việc thu nhập cũng từ đó mà leo dốc. Một số thông tin bên lề cho rằng để có được sự góp mặt của Phan Văn Đức trong đội, V.League đã phải trả 5 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, anh cũng sở hữu mức lương khá cao so với các cầu thủ khác, lên tới 100 triệu đồng/năm. Dù chưa rõ thực hư nhưng số tiền anh nhận được mỗi tháng cũng đủ để cho thấy độ giàu có của chàng cầu thủ xứ Nghệ này. Cũng nhờ những giây phút thi đấu thăng hoa trên sân cỏ, cuộc sống của Phan Văn Đức ngày càng tốt hơn, có điều kiện kinh tế để chăm lo cho cả nhà. Gia đình anh cũng thường xuyên có những chuyến du lịch để thư giãn. Ảnh: FBNV

