Ở nhà quá chán, dân tình động viên "Sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch"

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết mọi người phải nghỉ để cách ly toàn xã hội nên trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những trào lưu cực hay ho giúp "giết" thời gian hiệu quả. Mới đây, " Sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch" trở thành trend tiếp theo được yêu thích. Câu nói này thực chất được chế lại từ tên bài hát "Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở" của Nguyên Hà. Do diễn biến dịch COVID-19 vẫn khá căng thẳng nên khi muốn đi chơi, mọi người thường phải hẹn nhau đến tháng 8, thậm chí là cuối năm. Đây chính là nguyên do trào lưu "Sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch" ra đời. Cũng giống như những trào lưu trước đó, "Sau này hãy gặp lại khi hết dịch" kêu gọi mọi người hãy ở yên trong nhà, mọi hoạt động gặp gỡ, hẹn hò để đến sau khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn mới thực hiện. Cách "đu" trend "Sau này hãy gặp lại khi hết dịch" cũng cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần truy cập vào đường link trang web Ephoto 360. Sau đó chọn ảnh và lựa chọn chữ trắng hoặc đen. Tuy nhiên hạn chế của cách làm này là ít sự lựa chọn vì chỉ có duy nhất một kiểu chữ với hai màu tối giản. Nếu muốn tạo thành một bức ảnh cầu kỳ hơn thì bạn cần tải ứng dụng PicsArt. Sau khi chọn ảnh, bạn có thể tạo chữ với nhiều màu, kiểu khác nhau. Hiện, trào lưu này đang khiến dân mạng thích thú vì vừa có ý nghĩa tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh mà lại vừa sở hữu một bức ảnh cực "so deep". "Chọn một kiểu ảnh đơn giản rồi bỏ chút công sức ra chỉnh màu thật tình là có ngay những bức hình như quotes trên mạng luôn", "Mình không hay theo trend lắm nhưng lần này thì khác, vừa đẹp vừa hay ho" - Dân mạng thích thú bình luận. Các boss cũng được "sen" theo trend giúp. Xem thêm clip: HƯỚNG DẪN TẠO ẢNH SAU NÀY HÃY GẶP LẠI NHAU KHI HẾT DỊCH BẰNG ĐIỆN THOẠI - Nguồn: Youtube

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết mọi người phải nghỉ để cách ly toàn xã hội nên trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những trào lưu cực hay ho giúp "giết" thời gian hiệu quả. Mới đây, " Sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch" trở thành trend tiếp theo được yêu thích. Câu nói này thực chất được chế lại từ tên bài hát "Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở" của Nguyên Hà. Do diễn biến dịch COVID-19 vẫn khá căng thẳng nên khi muốn đi chơi, mọi người thường phải hẹn nhau đến tháng 8, thậm chí là cuối năm. Đây chính là nguyên do trào lưu "Sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch" ra đời. Cũng giống như những trào lưu trước đó, "Sau này hãy gặp lại khi hết dịch" kêu gọi mọi người hãy ở yên trong nhà, mọi hoạt động gặp gỡ, hẹn hò để đến sau khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn mới thực hiện. Cách "đu" trend "Sau này hãy gặp lại khi hết dịch" cũng cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần truy cập vào đường link trang web Ephoto 360. Sau đó chọn ảnh và lựa chọn chữ trắng hoặc đen. Tuy nhiên hạn chế của cách làm này là ít sự lựa chọn vì chỉ có duy nhất một kiểu chữ với hai màu tối giản. Nếu muốn tạo thành một bức ảnh cầu kỳ hơn thì bạn cần tải ứng dụng PicsArt. Sau khi chọn ảnh, bạn có thể tạo chữ với nhiều màu, kiểu khác nhau. Hiện, trào lưu này đang khiến dân mạng thích thú vì vừa có ý nghĩa tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh mà lại vừa sở hữu một bức ảnh cực "so deep". "Chọn một kiểu ảnh đơn giản rồi bỏ chút công sức ra chỉnh màu thật tình là có ngay những bức hình như quotes trên mạng luôn", "Mình không hay theo trend lắm nhưng lần này thì khác, vừa đẹp vừa hay ho" - Dân mạng thích thú bình luận. Các boss cũng được "sen" theo trend giúp. Xem thêm clip: HƯỚNG DẪN TẠO ẢNH SAU NÀY HÃY GẶP LẠI NHAU KHI HẾT DỊCH BẰNG ĐIỆN THOẠI - Nguồn: Youtube