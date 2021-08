Ở nhà giãn cách, dàn gái xinh vẫn tô chức đại hội khoe dáng

Dù đã trải qua một lần sinh nở, bà xã Rhymastic - Lại Thanh Huyền vẫn còn xinh xắn khiến đàn em nhìn ngưỡng mộ. Trong những ngày giãn cách xã hội, vợ Rhymastic cũng tranh thủ pose dáng tại nhà và chia sẻ lên trang cá nhân. Bình thường kín đáo là thế, tự dưng gần đây bồ tin đồn Văn Hậu - Doãn Hãi My lại lên đồ khoe vòng 1 căng tràn hút mắt Trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội, Doãn Hải My càng được dịp ở nhà chăm chút để ra đời những bức ảnh sống ảo vạn người say đắm. Tiểu thư lâu đài trắng Chloe Nguyễn cũng tham chiến với những tấm ảnh nửa khỏe khoắn, nửa gợi cảm. Diễn chiếc áo croptop khoe vòng eo "chết chóc", tiểu thư lâu đài trắng nhận về vô vàn bình luận khen. Trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Trang Anna lại tự mở studio tại gia với ánh đèn mê hồn để khoe trọn vòng eo con kiến. Nhìn sắc vóc của hot girl Hải Phòng bất cứ ai cũng phải mê mẩn. Jun Vũ không hổ danh là sát thủ khoe ảnh khi mỗi bức ảnh của hot girl Việt kiều nhận vô vàn lời bình luận tích cực. Pose dáng thôi chưa đủ, Jun Vũ còn thả thính thơm lừng cả Facebook. Ngắm những tấm ảnh nóng bỏng của Hà Trúc khoe trên trang cá nhân, nhiều người tự dưng nhớ đến biển và mong dịch nhanh chóng đi đi... Mời độc giả xem video: Xinh và đáng yêu như 4 nàng hot girl này thì không đông fan mới lạ - Nguồn: YAN News

Dù đã trải qua một lần sinh nở, bà xã Rhymastic - Lại Thanh Huyền vẫn còn xinh xắn khiến đàn em nhìn ngưỡng mộ. Trong những ngày giãn cách xã hội, vợ Rhymastic cũng tranh thủ pose dáng tại nhà và chia sẻ lên trang cá nhân. Bình thường kín đáo là thế, tự dưng gần đây bồ tin đồn Văn Hậu - Doãn Hãi My lại lên đồ khoe vòng 1 căng tràn hút mắt Trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội, Doãn Hải My càng được dịp ở nhà chăm chút để ra đời những bức ảnh sống ảo vạn người say đắm. Tiểu thư lâu đài trắng Chloe Nguyễn cũng tham chiến với những tấm ảnh nửa khỏe khoắn, nửa gợi cảm. Diễn chiếc áo croptop khoe vòng eo "chết chóc", tiểu thư lâu đài trắng nhận về vô vàn bình luận khen. Trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 , Trang Anna lại tự mở studio tại gia với ánh đèn mê hồn để khoe trọn vòng eo con kiến. Nhìn sắc vóc của hot girl Hải Phòng bất cứ ai cũng phải mê mẩn. Jun Vũ không hổ danh là sát thủ khoe ảnh khi mỗi bức ảnh của hot girl Việt kiều nhận vô vàn lời bình luận tích cực. Pose dáng thôi chưa đủ, Jun Vũ còn thả thính thơm lừng cả Facebook. Ngắm những tấm ảnh nóng bỏng của Hà Trúc khoe trên trang cá nhân, nhiều người tự dưng nhớ đến biển và mong dịch nhanh chóng đi đi... Mời độc giả xem video: Xinh và đáng yêu như 4 nàng hot girl này thì không đông fan mới lạ - Nguồn: YAN News