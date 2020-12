Nữ Thủ khoa Học viện An ninh lộ ảnh đời thường "vạn người mê"

Hà Diệu Linh (sinh năm 1998) hiện tại đang là cái tên gây sốt cộng đồng mạng bởi thành tích học tập đáng nể của cô. Nữ sinh 9x vừa là thủ khoa đầu vào, vừa tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện An ninh. Không chỉ sở hữu thành tích học tập, gái xinh trường An ninh còn khiến nhiều người xao xuyến với nhan sắc cực xinh đẹp. Hà Diệu Linh là thủ khoa khối C00 của Học viện An ninh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 với số điểm 33.25 (cả điểm cộng ưu tiên), chuyên ngành Trinh sát Bảo vệ an ninh xã hội. Sau 4 năm học tập và rèn luyện tại Học viện An Ninh, Linh đạt kết quả học tập 3,4/4, là học viên giỏi toàn khoá và cũng trở thành thủ khoa tốt nghiệp đầu ra của ngành học. Được biết, Diệu Linh là người dân tộc Tày, sinh ra trong gia đình truyền thống có ông bà, bố mẹ, các anh chị đều là giáo viên. Vẻ đời thường của Linh được phần lớn cư dân mạng nhận xét là vô cùng xinh xắn, đáng yêu không khác gì thế hệ hot girl mới nổi hiện nay. Tận dụng ngoại hình xinh đẹp của mình, nữ thủ khoa Học viện An ninh cũng nhận lời làm mẫu ảnh review quảng cáo cho các nhãn hàng, thương hiệu, điều này phần nào cũng giúp cô nàng thỏa mãn đam mê chụp ảnh và kiếm thêm thu nhập. Ngoài thời gian học tập trên lớp, Diệu Linh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng như hiến máu tình nguyện hay văn nghệ quần chúng. Linh cho biết những ngày này, cô đang chờ quyết định chính thức để nhận nhiệm vụ, công tác. Ngoài ra, cô cũng sẽ theo đuổi đam mê của mình và học tập thêm kiến thức về ngoại ngữ, tin học. Bên cạnh đó, cô gái đến từ Bắc Kạn tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng là chàng trai hiền lành, hài hước, có tính cách phù hợp. Hình ảnh của Linh được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội, khiến các chàng trai xao xuyến bởi nét trong trẻo xinh xắn. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Thủ khoa khối A toàn quốc "suýt" trượt tốt nghiệp - Nguồn: VTV24

