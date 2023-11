Nữ thần TikTok tắt nhầm filter khiến người hâm mộ giật mình

Tuyết Di là nữ thần TikTok nổi đình đám. Cô nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với những hình ảnh cá tính và bụi bặm. Tuyết Di có khả năng trang điểm, chụp ảnh và sử dụng photoshop rất chuyên nghiệp. Không theo style ngọt ngào công chúa, phong cách mà hot girl TikTok Tuyết Di ưa thích hơi bụi bặm, cá tính, đây cũng là lý do giúp cô nàng thu hút nhiều fan hơn. Tuy nhiên sự nghiệp của Tuyết Di không gặp may trong một lần cô livestream và vô tình tắt nhầm một filter làm đẹp. Cụ thể, cô nàng Tuyết Di trong lúc livestream đã tắt nhầm hiệu ứng chỉnh sửa ảnh, lộ khuôn mặt khác xa ảnh trên MXH. Hàng nghìn người đang xem livestream đã thấy được nhan sắc thật sự của tỷ tỷ douyin này. Cô có vóc người khá mập mạp, gương mặt to, hai mắt bé, sống mũi thấp và mái tóc rối bù. Sau sự việc này, rất nhiều người đã quyết định nhấn nút "unfollow" Tuyết Di vì cảm thấy bản thân bị lừa dối. Các nữ streamer thu hút một lượng lớn fan theo dõi nhờ vào nhan sắc tươi tắn khi live. Tuy công nghệ hiện đại khi bật filter giúp nâng tầm hình ảnh nhưng cũng lại là “con dao hai lưỡi” một khi lỡ làng. Không ít trường hợp nhan sắc thật của các streamer này bị bóc trần khiến người xem chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Từng có một nữ TikToker nổi tiếng với nickname "Tiểu Đỗ ngủ say rồi" khiến fan hụt hẫng khi chiêm ngưỡng nhan sắc "thật" của cô nàng khi livestream. Ngoài ra, một hot girl mạng khác Tiểu Trảo Kỷ vô tình tắt nhầm tính năng làm đẹp của ứng dụng livestream khiến nhan sắc thật bị công khai trên mạng. Hot girl mạng Tiểu Triệu được cộng đồng mạng khen ngợi vì diện mạo "thật" không mấy khác biệt với những hình ảnh đã được chỉnh sửa. Nhưng không thể phủ nhận cô vẫn có nhiều điểm khác biệt, kém long lanh hơn trên mạng.

