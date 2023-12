“Nữ thần sân golf” tân binh xứ Hàn trẻ đẹp như đôi mươi

Choi In Hye được mệnh danh là " nữ thần sân golf" mới nổi tiếng ở xứ sở kim chi. Hot girl làng golf Hàn Quốc này sinh năm 1993 vừa đón tuổi 30 cách đây không lâu. Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng theo dõi hình ảnh người đẹp đăng tải lên trang cá nhân có thể thấy cô vẫn trẻ đẹp như tuổi đôi mươi. Người đẹp có niềm đam mê đặc biệt với golf, sở hữu nhiều khoảnh khắc đẹp như nữ thần trên sân tập nên được nhiều fan hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh “nữ thần sân golf. Ngoài golf, người đẹp 9x cũng có sở thích với một bộ môn đắt đỏ khác, đó là Pilates. Choi In Hye từng giành nhiều thứ hạng cao trong các cuộc thi về nhan sắc và thể hình. Body săn chắc cùng gương mặt xinh đẹp của cô là niềm ao ước của nhiều người. Trước đó, Choi In Hye được mệnh danh là “nữ hoàng bikini” tại Hàn Quốc. Người đẹp sở hữu tài khoản Instagram với hơn 200 ngàn fan hâm mộ, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc diện đồ bơi đẹp đến ná thở. Lợi thế không thể chối bỏ của Choi In Hye là làn da trắng sứ, cặp chân dài cùng số đo ba vòng cân đối. Cùng với những hình ảnh bikini tuyệt đẹp, Choi In Hye cũng thường xuyên chia sẻ những bí quyết về dưỡng da, giữ dáng trên trang cá nhân.

