“Nữ thần sân golf” mới của Hàn Quốc trẻ như đôi mươi, đường cong miễn chê

Choi In Hye là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng thời trang, làm đẹp tại Hàn Quốc. Hot girl, người mẫu sinh năm 1993 vừa đón tuổi 30 cách đây không lâu. Tuy nhiên, người đẹp thuộc cung hoàng đạo Cự Giải trông trẻ trung như mới chỉ ngoài 20 tuổi. Bí quyết của Choi In Hye là dưỡng da bất kể ngày đêm. Để hạn chế tối đa tác hại do bộ môn golf mang tới, Choi In Hye có một chiêu dưỡng da cực độc lạ ngay trên sân tập. Cô thường dùng hai miếng mặt nạ collagen đắp lên má. Cùng với việc sử dụng loại mặt nạ đặc biệt, Choi In Hye kết hợp đội mũ và thoa kem chống nắng để giúp da được bảo vệ tối đa dưới ánh nắng mặt trời. Ngoài golf, người đẹp 9x cũng có sở thích với một bộ môn đắt đỏ khác, đó là Pilates. Tại Hàn Quốc, chi phí cho mỗi gói tập Pilates có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm, bù lại kết quả “gọt” dáng cực kỳ đáng nể. Pilates là công cụ siết dáng hiệu quả của Choi In Hye, đặc biệt đốt cháy mỡ thừa ở khu vực vòng 2, giúp “nữ thần sân golf” sở hữu vòng 2 rắn chắc như tạc nhưng vẫn rất nữ tính. Để có vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi, mỹ nhân sinh năm 1993 cũng thường xuyên sử dụng các loại máy massage cầm tay. Ưu điểm của các thiết bị này là nhỏ gọn song có thể giúp xóa mờ nếp nhăn ở những khu vực dễ lộ dấu hiệu tuổi tác như mắt, khóe miệng hay cổ. Song song với việc dưỡng da, Choi In Hye chăm ăn nhiều hoa quả tươi, kiêng tinh bột và ăn thịt đỏ với lượng vừa phải. Cô ưu tiên hoa quả tươi, rau xanh nguồn gốc hữu cơ, đặc biệt thích uống nước dừa để có làn da trắng sáng. Các loại đồ uống bổ sung collagen là một phần không thể thiếu trong thói quen khỏe đẹp hàng ngày của Choi In Hye. Nhờ uống collagen từ sớm mà cô nàng có gương mặt rất ít dấu hiệu lão hóa. Choi In Hye từng giành nhiều thứ hạng cao trong các cuộc thi về nhan sắc và thể hình. Body săn chắc cùng gương mặt xinh đẹp của cô là niềm ao ước của nhiều người.

