Nữ streamer Philippines lộ vòng 1 khủng trên sóng, gây điêu đứng dân tình

Ann B. Mateo hiện đang là nữ streamer Philippines được yêu mến nhất trên mạng xã hội nước này. Cô nàng cũng là gương mặt quen thuộc trên nền tảng livestream game Twitch. Không chỉ livestream, Ann B. Mateo là là một MC được khán giả, hội mê game yêu mến thông qua các giải đấu trong nước và các chương trình về trò chơi điện tử. Nữ streamer người Philippines này sở hữu giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng, dễ thương. Đặc biệt, cô nàng có kiến thức chắc chắn về game khiến khán giả yêu thích. Khả năng chơi game của Ann B. Mateo được đánh giá là không hề kém cạnh bất kỳ một chàng trai nào. Cô có lối chơi thông minh và chơi khá chắc tay.Streamer người Philippines sở hữu khuôn mặt xinh đẹp với đối mắt to, sống mũi cao và nụ cười duyên dáng. Cô nàng cũng sở hữu thân hình bốc lửa với vòng 1 và vòng 3 khủng. Biết được lợi thế về ngoại hình, Ann B. Mateo thường xuyên diện những trang phục bó sát, để lộ vòng 1 căng tròn, "đốt mắt" người hâm mộ. Bên cạnh công việc livestream, MC, streamer còn làm người mẫu, chụp ảnh quảng cáo thương hiệu cho một số tựa game và thương hiệu thời trang nội địa. Trên trang Instagram cá nhân, Ann B. Mateo sở hữu hơn 1 triệu lượt theo dõi. Các bài viết của cô đều nhận được lượng tương tác cực khủng. Ngoại hình xinh đẹp, chơi game hay và kiếm tiền giỏi, Ann B. Mateo là hình mẫu người trong mộng của mọi chàng trai. Thế nhưng, nữ streamer đã có bạn trai. Cả hai đã hẹn hò nhiều năm, kể từ khi cô nàng còn chưa nổi tiếng. Mời quý độc giả xem thêm clip: Ann B. Mateo. Tiktok My Heart Went Oops Challenge - Nguồn: Youtube

