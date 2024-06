Nữ streamer bất ngờ diện trang phục hầu gái, fan nam phản ứng lạ

Cộng đồng game nói chung và những người theo dõi Remind nói riêng được dịp sôi nổi khi nữ streamer này bất ngờ xuất hiện trong trang phục hầu gái. Hình ảnh mới này không quen thuộc với hình tượng thường thấy của Remind, khiến nhiều người bất ngờ và thích thú. Với mục đích muốn đem đến cho người hâm mộ một trải nghiệm mới lạ và thú vị, nữ streamer tỉ mỉ chuẩn bị bộ trang phục, từ chiếc váy ngắn, nơ to bản đến đôi tất dài phù hợp, Remind khiến không ít fan nam không khỏi ngạc nhiên và phát cuồng. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự can đảm và khả năng biến hóa của Remind, trong khi những người khác thì thể hiện sự hào hứng và vui mừng không kém khi được thấy một hình ảnh mới mẻ và bất ngờ như vậy. Bên cạnh những lời khen và biểu cảm tích cực, cũng có một số ý kiến trái chiều, cho rằng đây là một bước đi quá khác biệt so với hình ảnh mà Remind từng xây dựng. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng màn xuất hiện này đã tạo nên một làn sóng lớn trong cộng đồng và chắc chắn sẽ được nhớ đến như một khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Remind. Remind có tên thật là Du Phong Linh, là một nữ game thủ, streamer nổi tiếng trong cộng đồng Game Liên minh huyền thoại. Remind sở hữu một gương mặt xinh đẹp cùng ngoại hình sáng. Không những thế cô còn gây ấn tượng với mọi người bởi khả năng chơi game siêu đỉnh. Cô chính là cựu tuyển thủ đi đường giữa của team nữ EVOS với khả năng chơi game không hề thua kém bất kỳ game thủ nào. Remind từng tham gia khá nhiều giải đấu chuyên nghiệp dành cho nữ và đạt được nhiều thành tích như vô địch icafe Gò Vấp và vô địch giải nữ Kingdom Next Gen HCM. Ngay từ khi mới tiếp xúc với LMHT ở mùa 3, Remind đã cán mốc Bạch Kim 3 - mức rank cao hơn 50% người chơi ở máy chủ LMHT Việt Nam. Ngoài thời gian học tập, chơi game, Remind cho biết cô cũng rất thích được đi xem phim, du lịch khám phá những địa danh nổi tiếng trong và ngoài nước.

