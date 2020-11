Nữ sinh lấy thẻ ATM làm thước kẻ khoe góc nghiêng đẹp khỏi bàn

Mới đây, dân tình không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ trước một cô nữ sinh dám "chơi lớn" khi sử dụng thẻ ATM thay cho... thước kẻ. Đặc biệt, nữ chính trong ảnh còn được dân tình soi cận cảnh góc nghiêng thần thánh đẹp khỏi bàn. Theo tìm hiểu, nữ sinh có góc nghiêng cực phẩm trên có tên Trần Vũ Trà My, sinh năm 2003, quê Nam Định. Không chỉ đẹp, Trà My còn là hot TikToker khá nổi tiếng và rất giỏi bắt trend. Còn trên Facebook, Trà My cũng liên tục "thả thính" và có được lượng tương tác đáng kể. Tìm hiểu thêm, Trà My hiện đang là học sinh của trường THPT Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Trà My gây chú ý và ngày càng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp và tài năng mà bạn bè đồng lứa hiếm ai sở hữu. Nữ sinh quê Nam Định sở hữu nét đẹp trong sáng, hồn nhiên cùng khuôn mặt đáng yêu, dáng người cao ráo không thua gì các hot girl. Chia sẻ bức ảnh của mình đang được dân tình chia sẻ, nữ sinh có góc nghiêng thần thánh chia sẻ: "Hôm đó em đang ngồi làm bài tập toán. Vì quên mang thước kẻ nên trong lúc vội vàng, em nghĩ ra ý tưởng mang thẻ ATM ở trong ví ra làm thước luôn cho nhanh... ...Thấy vui vui nên bạn ngồi cạnh lấy máy chụp lại, đăng lên một diễn đàn nhưng không ngờ mới vài tiếng đã thu hút hơn 100.000 lượt thích, hàng nghìn bình luận. Em thực sự bất ngờ và vui vì nhiều người quan tâm mình". Trà My chia sẻ thêm. Soi trang cá nhân của Trà My, dân tình còn choáng váng hơn khi phát hiện cô nàng là yêu nữ hàng hiệu đích thực. Trà My chia sẻ thêm, ngoài giờ học cô bạn còn tập tành kinh doanh bằng cách tham gia quản lý quán cà phê của gia đình. Mời quý độc giả xem video: Khi bị antifan chỉ trích, hotgirl thả thính 'Trứng rán cần mỡ' thấy thế nào? - Nguồn: Saostar

