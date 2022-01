Nữ sinh IT giống diễn viên Hàn, hút hồn với vẻ đẹp trong trẻo

" Nữ sinh IT", "Kim So Hyun phiên bản Việt", "nàng thơ ngành IT" là các biệt danh cư dân mạng gắn cho Bùi Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1997, Đồng Nai). Nàng hot girl 9x bắt đầu nổi tiếng kể từ khi loạt hình ảnh của cô xuất hiện trên nhiều diễn đàn "trai xinh gái đẹp" vào năm 2017.Gái xinh được mọi người ví là Kim So Hyun phiên bản Việt vì gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt cười thu hút khá giống với nữ diễn viên được mệnh danh là "nữ thần học đường" của Hàn Quốc. Không chỉ đam mê về công nghệ, Hồng Hạnh còn có sở chụp ảnh và đi du lịch. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và nụ cười toả nắng, Hồng Hạnh trở thành gương mặt lookbook quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang tại Sài Gòn. Xinh đẹp lại có khả năng ca hát, nhảy, chơi đàn... "hot girl IT" chưa từng thử sức ở cuộc thi hoa khôi hay nhan sắc nào. Hồng Hạnh theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, nữ tính và thỉnh thoảng "đổi gió" sang năng động, cá tính. Sau 4 năm nổi tiếng, hiện tại Hồng Hạnh vẫn sở hữu nét đẹp trong trẻo cùng nụ cười tươi tắn dễ "gây thương nhớ" cho người đối diện. Trong một lần chia sẻ, Hạnh cho biết cô được nhiều nhãn hàng tìm tới, có thêm công việc và thu nhập từ 20-50 triệu đồng/tháng nếu chăm chỉ. Thời gian gần đây Hạnh thường đăng tải hình ảnh có chút gợi cảm, hờ hững, tuy vậy vẫn chiếm trọn trái tim netizen. Phải công nhận một điều rằng cô nàng 9x này càng nhìn càng dễ cuốn hút người đối diện. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

