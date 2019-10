Nữ sinh Học viện Hàng không có gì khiến dân mạng đứng ngồi không yên?

Lê Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 1999, quê Lào Cai) đã khẳng định bản lĩnh của thế hệ trẻ “dám nghĩ dám làm” khi quyết tâm thi đỗ Học viện Hàng không và một mình khăn gói Nam tiến để theo đuổi đam mê của mình. Khi mới "chân ướt chân ráo" vào TP HCM, cô nàng cũng gặp phải rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với cuộc sống xa gia đình, không có người thân bên cạnh. Thế nhưng, Khánh Linh đã luôn tự an ủi bản thân vượt qua tất cả, cô cũng may mắn khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ những người xung quanh. Sở hữu nhan sắc ấn tượng, nữ sinh Học viện Hàng không được nhiều người khuyên rằng nên lấn sân sang showbiz, nhưng cô gái này vẫn giữ quan điểm theo đuổi niềm đam mê đã lựa chọn đến cùng. Khánh Linh nêu rõ quan điểm, vốn dĩ trên đời này “không gì là không thể”. Cũng chẳng hề có con đường nào trải đầy hoa hồng, bản thân cô phải tự nỗ lực cố gắng, trải qua những khó khăn để trở nên trưởng thành hơn. Tháng 9 vừa qua, Khánh Linh cũng “gây bão” cộng đồng mạng khi xuất hiện trong một game show truyền hình và nhận được lời khuyên “nên đi thi hoa hậu vì quá đẹp”. Nhưng nữ sinh 9X Học viện Hàng không chia sẻ: “Hiện tại em chỉ muốn tập trung thời gian cho việc học, em dự định học xong năm 4 sẽ đăng ký thi làm tiếp viên hàng không như ước mơ từ nhiều năm nay". Hiện tại, ngoài thời gian học ở trường thì Khánh Linh còn làm người mẫu ảnh quen thuộc với các cửa hàng thời trang. Công việc này giúp cô tự chủ về mặt tài chính cũng như có thể rèn luyện sự tự tin và khiến bản thân trở nên đẹp hơn. Hiện tại, những hình ảnh của Khánh Linh thu hút hàng ngàn lượt like và những "cơn mưa lời khen" đến từ cư dân mạng.

