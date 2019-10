Nữ sinh ĐH Tôn Đức Thắng có gì khiến CĐM mê mẩn đến thế?

Mới đây, trong 1 hội chuyên chia sẻ rất nhiều hình ảnh của những cô nàng xinh đẹp đã đăng tải 1 số bức ảnh về 1 cô gái với nhan sắc nổi bật. Trong thời gian ngắn, những bức ảnh đã thu hút tới hơn 15.000 lượt like và 1.300 lượt bình luận. Rất nhiều lời khen từ CĐM dành cho cô gái xinh đẹp, dễ thương trong ảnh. Được biết, cô nàng đang khiến cư dân mạng xôn xao là Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh năm 2000 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hiện cô gái này là nữ sinh ĐH Tôn Đức Thắng. Với nét đẹp trong sáng, Mỹ Linh thường bị mọi người lầm tưởng là diễn viên Trịnh Sảng của đất nước Trung Hoa. Nữ sinh 10X ĐH Tôn Đức Thắng này sở hữu làn da trắng, chiếc mũi cao cùng đôi mắt to tròn khiến người đối diện phải "tan chảy". Ngoài ra, Mỹ Linh sở hữu thân hình cân đối. Do đó, ngoài việc học tập tại trường, nữ sinh 10X cũng làm mẫu ảnh tại Đắc Lắk. Mỹ Linh cũng rất tích cực tham gia các hoạt động mà nhà trường tổ chức. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Mỹ Linh được cư dân mạng đánh giá cao bởi thần thái tự tin hút hồn. Bên cạnh đó, Mỹ Linh có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc. Trên trang cá nhân, nữ sinh 10X thường đăng những clip mà cô hát những bài mình yêu thích khiến nhiều người thích thú. Hiện tại, trang Facebook của Mỹ Linh đang có hơn 10.000 người theo dõi. Những bức ảnh cô nàng đăng tải thường nhận được nhiều lượt like cùng những bình luận khen ngợi về nhan sắc của hot girl ĐH Tôn Đức Thắng.

