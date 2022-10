Nữ sinh đạt điểm IELTS được mệnh danh là chiến thần "học bổng"

Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh một nữ sinh 2k2 đạt 8.5 IELTS khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo dõi hình ảnh của cô nàng, nhiều người cũng nhận ra đây là một Gen Z quen mặt. Cô bạn được biết đến với tên gọi là Vừng (tên thật là Lê Nam Thuận An), sở hữu kênh YouTube gần 200 nghìn lượt đăng ký. Vừng nổi tiếng với hàng loạt các video chia sẻ về các kiến thức học thuật cũng như trải nghiệm học tập ở những ngôi trường top đầu, có học phí đắt đỏ. Một số video triệu view của cô nàng có thể kể đến như: “Cách tự học TOEFL để đạt 119/120”, “Một ngày đi học ở Đại học VinUniversity”, “Hành trình giành 7,2 tỷ học bổng du học Mỹ”,... Tuy nhiên, đó chưa phải toàn bộ thành tích mà cô nàng Gen Z này đạt được. Dù mới 20 tuổi nhưng Vừng đã có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập ở 3 quốc gia: Việt Nam, Nhật Bản và Mỹ. Nhiều người vẫn nghĩ để có cơ hội học tập này, chắc hẳn cô bạn phải có gia thế cực khủng. Tuy nhiên, tất cả cơ hội học tập ở nước ngoài đều là Vừng tự săn học bổng. Ngay từ khi 15 tuổi, cô bạn đã giành được suất học bổng đầu tiên đi du học tại trường UWC ISAK Japan (Nhật Bản). Hot girl Gen Z này cho hay: “Từ bé, mình đã luôn muốn đi du học, để được trải nghiệm cuộc sống ở những nền văn hóa khác nhau. Thời mình còn nhỏ, các bạn của mình đi du lịch nước ngoài, hoặc đi du học hè rất nhiều. Mình cũng mong muốn có những chuyến đi ngắn hạn như vậy. Nhưng mình biết bố mẹ không thể đóng toàn bộ học phí của mình, nên tiền mình có để đi du học là do mình tìm kiếm từ những học bổng.” Với niềm đam mê du học, hết cấp 3, Vừng lại tiếp tục con đường săn học bổng của mình. Nữ sinh giành được hàng loạt học bổng của nhiều trường top đầu tại Mỹ như: New York University, University of Rochester, Cornell University, Colorado College, Colby College và Middlebury College. Thời điểm đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Vừng đã ở lại Việt Nam 1 năm. Đây cũng là thời gian cô bạn tham gia chương trình trao đổi sinh viên VinUni - Cornell. Cũng từ đó mà loạt vlog review trường đại học có học phí đắt đỏ nhất nhì Việt Nam ra đời. Thậm chí, Vừng còn có một bài luận vô cùng xuất sắc giúp cô ẵm ngay học bổng 30 tỷ đồng. Mặc dù đạt loạt thành tích cực khủng nhưng Vừng lại vô cùng khiêm tốn. Được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế từ sớm nên Vừng rất năng động, hướng ngoại. Cô bạn thích tham gia các dự án cộng đồng. Nữ sinh 2k2 đã cùng một nhóm bạn đa quốc gia thực hiện dự án E-right nhằm tổ chức các hoạt động giáo dục và quyên góp cho người tị nạn ở Thái Lan. Không chỉ vậy cô bạn còn nghiên cứu, thực hiện dự án website hướng nghiệp và kết nối dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Vừng hiện còn là một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Kênh YouTube của Vừng nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Ở đây, nữ sinh đã chia sẻ hành trình của bản thân cũng như nhiều kỹ năng mềm cần thiết cho giới trẻ như: sự tự lập, bí quyết học Tiếng Anh, quản lý tài chính cá nhân, quản lý thời gian, hoạt động hội nhập quốc tế,...

