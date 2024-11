Anh trai vượt ngàn chông gai hết sạch vé, “gai con” than trời

Sáng 12.11, concert Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức mở bán vé trên nền tảng Ticketbox. Đúng 10 giờ, vé mở bán nhưng hệ thống lỗi, trang web sập vì lượng người truy cập quá cao. Sự cố khiến nhiều người hoang mang và phải liên tục F5 để vào được trang bán vé. Những người may mắn vào được trang bán ngay vừa lúc trang web được sửa đã có số thứ tự hàng nghìn. Thậm chí vừa chỉ qua chớp mắt thôi thì con số thứ tự xếp hàng mua vé đã lên đến hàng chục nghìn. Chỉ sau hơn nửa tiếng, toàn bộ vé đã được bán hết. Tốc độ "cháy vé" quá nhanh khiến nhiều người sốc vì họ vẫn còn xếp hàng chờ đến hơn 100.000 người. Trước đó, khi concert Anh trai vượt ngàn chông gai mở bán vé ở TP.HCM hôm 19.10, toàn bộ 20.000 vé được bán hết chỉ sau 90 phút. Nhiều "gai con" đã phải than trời khi canh giờ để vào mua vé nhưng không thể săn nổi. "Huhu hồi hộp cả sáng, chỉ vào muộn nửa giây thôi mà thành ra như naỳ, "bất lực, chắc đu rào xem thôi quá", "ôi một ngày buồn" - nhiều người tỏ ra bất lực khi không mua được vé. Một số khán giả đã mua được vé nhưng hệ thống thông báo thanh toán không thành công do khu vực đó đã bán hết và sẽ được hoàn tiền trong 14 ngày làm việc. Trên fanpage chính của sự kiện, Ban tổ chức cũng đã thông báo về việc bán hết vé. Sau khi vé được bán hết, các hội nhóm mua nhượng vé đang hoạt động sôi nổi. Dù vậy, rủi ro lừa đảo khá cao do nhu cầu khán giả nhiều. (Ảnh: Facebook)

