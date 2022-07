Nhan sắc nữ sinh được xin info rầm rộ khi xuất hiện trên VTV

Bên cạnh những thông tin thời sự đáng chú ý, chương trình Chuyển động 24h của VTV mới đây bất ngờ thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả khi phỏng vấn một cô bạn nữ sinh 2k4 xinh đẹp vừa bước ra khỏi phòng thi. Xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp cùng giọng nói dịu dàng, nữ sinh 2K tỏ ra rất vui mừng khi cho biết vì đã ôn tập kĩ càng nên cô bạn đã hoàn thành rất tốt bài thi. Ngay sau khi những hình ảnh của cuộc phỏng vấn được lan truyền trên mạng, rất nhanh nhan sắc của cô nàng khi xuất hiện tại điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 đã làm hàng trăm trái tim phải thổn thức. Dù đeo khẩu trang nhưng cô bạn này vẫn cực kỳ thu hút bởi làn da trắng trẻo, đôi mắt to cùng giọng nói dễ nghe. Dưới bài đăng không ít netizen mong muốn tìm ra "info" của nữ sinh 2K4 này. Được biết, sĩ tử xinh đẹp này có tên là Lê Trà My, 18 tuổi, từng theo học tại trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội. Nhiều người nhận xét gương mặt của Trà My có nét khá giống với người mẫu Diệp Lâm Anh và diễn viên Đan Lê. Không những xinh đẹp, Trà My còn sở hữu một chiều cao ấn tượng cùng body chuẩn “mình hạc xương mai”. Cận cảnh nhan sắc xinh xắn không khẩu trang của nữ sinh Trà My hiện đang gây sốt trên MXH. Nữ sinh Trà My đã nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp từ cư dân mạng. Chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình ít ỏi nhưng hiện tại nữ sinh Trà My đang là cái tên được nhiều người quan tâm. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

