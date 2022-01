Nữ rapper gây tranh cãi tại Rap Việt mùa 2 lộ sắc vóc lạ

Kellie tên thật là Nguyễn Kim Anh, sinh năm 2004 và hiện là nữ rapper của Rap Việt mùa 2. Trên con đường theo đuổi nghệ thuật của mình, cô nàng luôn được gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình mà nữ rapper Kellie luôn thoải mái trên con đường theo đuổi nghệ thuật của mình. Cô yêu thích rap bởi qua đó có thể dễ dàng bộc lộ những tâm tư, tình cảm hay những quan điểm cá nhân trong cuộc sống. Bên cạnh đó, rapper Kellie cũng thu hút sự chú ý bởi ngoại hình “cool ngầu” cùng phong cách trang điểm, ăn mặc khá chất. Những bức hình rapper 18 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội đều nhận được nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng. Kellie luôn theo đuổi phong cách trẻ trung, cá tính, bắt kịp với các xu hướng hiện nay để phối những bộ đồ sao cho phù hợp. Đặc biệt, cô nàng rất ưa chuộng những trang phục mang đậm phong cách hip hop. Bên cạnh ngoại hình sáng thì phong cách thời trang của Kellie cũng được nhận xét là có gu, cá tính. Trước đây, Kellie đã từng được khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi The Voice Kid vào năm 2016 cũng như tham gia đóng phim “Cuộc đời của Yến”, biểu diễn tại nhiều chương trình trước khi đến với Rap Việt. Vì cũng mới theo đuổi dòng nhạc rap không lâu nên Kellie luôn không ngừng trau dồi, cố gắng cải thiện kỹ năng của mình để có thể tạo nên nhiều bài nhạc hay, ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Và quyết định thử thách mình khi tham gia Rap Việt đã giúp Kellie có thêm nhiều sự yêu thương đến từ giới trẻ. Cô cũng là thí sinh nữ và thành viên duy nhất của team Binz có mặt trong vòng chung kết Rap Việt. Đặc biệt, với màn trình diễn tại vòng Bứt Phá của Rap Việt đã giúp Kellie nhận được nhiều lời khen từ khán giả cũng như các rapper chuyên môn có tiếng trong làng rap, trở thành cái tên được kỳ vọng tại đêm chung kết. Tuy nhiên, trước thềm chung kết Kellie lại vướng vào lùm xùm với công ty quản lý do không tìm được tiếng nói chung giữa gia đình và công ty quản lý. Cụ thể, 1Billion Records thông báo dừng hợp tác với Kellie dưới tư cách là công ty quản lý và nghệ sĩ. Đặc biệt, những ca khúc mà Kellie sử dụng trong quá trình tham gia thi Rap Việt đều do đội ngũ của công ty chắp bút nên sẽ sử dụng đến pháp lý nếu cô nàng tiếp tục sử dụng những ca khúc này. Hiện tại, phía Kellie chưa lên tiếng vì lùm xùm trên. Cô nàng thông báo sẽ chính thức lên tiếng sau khi giải quyết vụ việc. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

Kellie tên thật là Nguyễn Kim Anh, sinh năm 2004 và hiện là nữ rapper của Rap Việt mùa 2. Trên con đường theo đuổi nghệ thuật của mình, cô nàng luôn được gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình mà nữ rapper Kellie luôn thoải mái trên con đường theo đuổi nghệ thuật của mình. Cô yêu thích rap bởi qua đó có thể dễ dàng bộc lộ những tâm tư, tình cảm hay những quan điểm cá nhân trong cuộc sống. Bên cạnh đó, rapper Kellie cũng thu hút sự chú ý bởi ngoại hình “cool ngầu” cùng phong cách trang điểm, ăn mặc khá chất. Những bức hình rapper 18 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội đều nhận được nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng. Kellie luôn theo đuổi phong cách trẻ trung, cá tính, bắt kịp với các xu hướng hiện nay để phối những bộ đồ sao cho phù hợp. Đặc biệt, cô nàng rất ưa chuộng những trang phục mang đậm phong cách hip hop. Bên cạnh ngoại hình sáng thì phong cách thời trang của Kellie cũng được nhận xét là có gu, cá tính. Trước đây, Kellie đã từng được khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi The Voice Kid vào năm 2016 cũng như tham gia đóng phim “Cuộc đời của Yến”, biểu diễn tại nhiều chương trình trước khi đến với Rap Việt. Vì cũng mới theo đuổi dòng nhạc rap không lâu nên Kellie luôn không ngừng trau dồi, cố gắng cải thiện kỹ năng của mình để có thể tạo nên nhiều bài nhạc hay, ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Và quyết định thử thách mình khi tham gia Rap Việt đã giúp Kellie có thêm nhiều sự yêu thương đến từ giới trẻ. Cô cũng là thí sinh nữ và thành viên duy nhất của team Binz có mặt trong vòng chung kết Rap Việt. Đặc biệt, với màn trình diễn tại vòng Bứt Phá của Rap Việt đã giúp Kellie nhận được nhiều lời khen từ khán giả cũng như các rapper chuyên môn có tiếng trong làng rap, trở thành cái tên được kỳ vọng tại đêm chung kết. Tuy nhiên, trước thềm chung kết Kellie lại vướng vào lùm xùm với công ty quản lý do không tìm được tiếng nói chung giữa gia đình và công ty quản lý. Cụ thể, 1Billion Records thông báo dừng hợp tác với Kellie dưới tư cách là công ty quản lý và nghệ sĩ. Đặc biệt, những ca khúc mà Kellie sử dụng trong quá trình tham gia thi Rap Việt đều do đội ngũ của công ty chắp bút nên sẽ sử dụng đến pháp lý nếu cô nàng tiếp tục sử dụng những ca khúc này. Hiện tại, phía Kellie chưa lên tiếng vì lùm xùm trên. Cô nàng thông báo sẽ chính thức lên tiếng sau khi giải quyết vụ việc. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News