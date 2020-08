Nữ MC VTV mắc bệnh về mắt báo tin vui sức khỏe

Cách đây ít lâu, nữ MC VTV - Tạ Thu Hương khiến dư luận chú ý với câu chuyện xót xa. Người đẹp 8X phát hiện mình bị mắc một căn bệnh nghiêm trọng về mắt. Thậm chí, nếu không phẫu thuật kịp thời còn có nguy cơ bị mù. MC Thu Hương đang ở độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp và nhan sắc. Bản thân cô lại vô cùng tài năng, duyên dáng nên khi thông tin về tình trạng bệnh được tiết lộ khiến không ít người tiếc nuối. Thời gian vừa qua, nữ MC Cà phê sáng tạm dừng công việc một thời gian để điều trị bệnh. Được biết, người đẹp đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật nhãn khoa phức tạp để chống lại nguy cơ bị mù. Mới đây, sau khi hoàn thành 4 ca đại phẫu mắt, Thu Hương chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại để đông đảo người hâm mộ an tâm. Trên trang cá nhân, nữ MC viết tâm thư dài thông báo hiện đôi mắt của cô đang dần dần hồi phục và đã bắt đầu nhìn rõ trở lại. Người đẹp sinh năm 1986 khoe với mọi người hình ảnh cô bắt đầu vào phòng phẫu thuật cách đây ít lâu trong một tâm thế rất lạc quan. Bên cạnh đó, Thu Hương cũng cho biết cô được phép sử dụng điện thoại. Có thể thấy, người đẹp rất lạc quan trước bệnh tật. Mẹ Thu Hương và người thân luôn đồng hành bên con gái, nấu ăn và chăm sóc cho cô trong những ngày nhập viện để thực hiện 4 ca phẫu thuật về mắt. Chia sẻ về mẹ, Thu Hương viết: "Những ngày qua, mình “ăn chực” ngày 3 bữa do bàn tay mẹ chăm sóc. Gia đình vẫn là điều tuyệt vời nhất, phải không? Tuy nhiên, trong thời gian phẫu thuật thì mình lại giấu hoàn toàn và không để mẹ đến viện. Mình biết mẹ sẽ xót xa và cảm thấy như thế nào, nên đã quyết định nhờ bạn bè, mỗi người một lúc đến hỗ trợ... Đồng thời, Thu Hương cũng gửi lời cảm ơn rất dài tới gia đình, bạn bè và những người đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian nằm viện: "Đúng là cuộc sống cho ta những thử thách để chúng ta có thể nhìn rõ và học được nhiều điều. Trong cơn hoạn nạn, những người thực sự quan tâm, đến với mình lại không phải là những người mình từng nghĩ đến, càng không phải những người mình mong chờ rằng với sự “thân thiết”, họ sẽ có ít nhất một sự hỏi han, quan tâm, lo lắng cho mình. Bất ngờ là, những người bạn cũ đã lâu không gặp lại xuất hiện trong cuộc đời mình đúng vào lúc mình cần nhất! Thật thú vị, phải không?". Nữ MC VTV viết trong bài chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân của mình. Câu chuyện của MC Thu Hương là một động lực tiếp thêm hi vọng cho những người không may mắn mắc phải bệnh tật hiểm nghèo. Mời quý độc giả xem video: Điểm tuần: Hôm nay là thứ mấy? - Nguồn: VTV24

Cách đây ít lâu, nữ MC VTV - Tạ Thu Hương khiến dư luận chú ý với câu chuyện xót xa. Người đẹp 8X phát hiện mình bị mắc một căn bệnh nghiêm trọng về mắt. Thậm chí, nếu không phẫu thuật kịp thời còn có nguy cơ bị mù. MC Thu Hương đang ở độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp và nhan sắc. Bản thân cô lại vô cùng tài năng, duyên dáng nên khi thông tin về tình trạng bệnh được tiết lộ khiến không ít người tiếc nuối. Thời gian vừa qua, nữ MC Cà phê sáng tạm dừng công việc một thời gian để điều trị bệnh. Được biết, người đẹp đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật nhãn khoa phức tạp để chống lại nguy cơ bị mù. Mới đây, sau khi hoàn thành 4 ca đại phẫu mắt, Thu Hương chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại để đông đảo người hâm mộ an tâm. Trên trang cá nhân, nữ MC viết tâm thư dài thông báo hiện đôi mắt của cô đang dần dần hồi phục và đã bắt đầu nhìn rõ trở lại. Người đẹp sinh năm 1986 khoe với mọi người hình ảnh cô bắt đầu vào phòng phẫu thuật cách đây ít lâu trong một tâm thế rất lạc quan. Bên cạnh đó, Thu Hương cũng cho biết cô được phép sử dụng điện thoại. Có thể thấy, người đẹp rất lạc quan trước bệnh tật. Mẹ Thu Hương và người thân luôn đồng hành bên con gái, nấu ăn và chăm sóc cho cô trong những ngày nhập viện để thực hiện 4 ca phẫu thuật về mắt. Chia sẻ về mẹ, Thu Hương viết: "Những ngày qua, mình “ăn chực” ngày 3 bữa do bàn tay mẹ chăm sóc. Gia đình vẫn là điều tuyệt vời nhất, phải không? Tuy nhiên, trong thời gian phẫu thuật thì mình lại giấu hoàn toàn và không để mẹ đến viện. Mình biết mẹ sẽ xót xa và cảm thấy như thế nào, nên đã quyết định nhờ bạn bè, mỗi người một lúc đến hỗ trợ... Đồng thời, Thu Hương cũng gửi lời cảm ơn rất dài tới gia đình, bạn bè và những người đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian nằm viện: "Đúng là cuộc sống cho ta những thử thách để chúng ta có thể nhìn rõ và học được nhiều điều. Trong cơn hoạn nạn, những người thực sự quan tâm, đến với mình lại không phải là những người mình từng nghĩ đến, càng không phải những người mình mong chờ rằng với sự “thân thiết”, họ sẽ có ít nhất một sự hỏi han, quan tâm, lo lắng cho mình. Bất ngờ là, những người bạn cũ đã lâu không gặp lại xuất hiện trong cuộc đời mình đúng vào lúc mình cần nhất! Thật thú vị, phải không?". Nữ MC VTV viết trong bài chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân của mình. Câu chuyện của MC Thu Hương là một động lực tiếp thêm hi vọng cho những người không may mắn mắc phải bệnh tật hiểm nghèo. Mời quý độc giả xem video: Điểm tuần: Hôm nay là thứ mấy? - Nguồn: VTV24