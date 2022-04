Nữ MC VTV được triệu phú cầu hôn trên máy bay giờ ra sao?

Vào khoảng tháng 6/2021, màn cầu hôn trên máy bay của CEO Hùng Đinh và bạn gái là nữ MC VTV Phạm Ngọc Hà My từng gây xôn xao mạng xã hội. Nếu Hùng Đinh là CEO có tiếng trong lĩnh vực công nghệ thì bạn gái kém 16 tuổi của anh cũng không kém cạnh khi sở hữu thành tích học tập khủng, từng lọt vào top 15 Hoa hậu Việt Nam 2008. Mới đây, nữ MC VTV xinh đẹp làm vlog tiết lộ về cuộc sống hiện tại của mình. Theo đó cô nàng đã nghỉ việc ở VTV từ cuối năm 2021. Hà My bật mí lý do là sau thời gian tích lũy kinh nghiệm và thử những điều làm được, cô đã đã tìm được hướng đi mới, chuyển sang lĩnh vực tài chính. Người đẹp và triệu phú công nghệ đã dọn về sống chung một thời gian nhưng do tình hình dịch bệnh nên cả hai chưa có dự định tổ chức đám cưới vào thời gian tới. Ngoài ra, Hà My còn cho biết cô đang mang thai vào tháng thứ 4. Hiện tại đang tập trung sức khỏe và tinh thần để đón em bé. Cựu BTV nhà đài cũng hứa hẹn sẽ ra những content về chuyện bỉm sữa trong thời gian sắp tới. Kể từ sau màn cầu hôn đình đám, nữ MC VTV cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên, Hà My vẫn khóa phần bình luận trên trang cá nhân để tránh ồn ào. Khác với nhiều người đẹp thường giấu kín về chồng doanh nhân, nữ MC xinh đẹp sẵn sàng chia sẻ hình ảnh của chồng lên MXH. Cô cũng không bận tâm đến việc bị so sánh kém bạn trai nhiều tuổi mà thích thú gọi anh là "ông chú thần tượng" với mọi người. Có thể thấy, sau màn cầu hôn ngọt ngào, Hà My và chồng sắp cưới vẫn dành thời gian để tận hưởng những giây phút lãng mạn bên nhau. Chuyện tình của CEO công nghệ và cựu MC VTV xinh đẹp vẫn nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

