Nữ MC Nghệ An sở hữu tên lạ, nhan sắc ngắm là yêu

Cách đây một thời gian, bức ảnh chụp nữ MC Đài truyền hình Nghệ An dẫn bản tin thời sự được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý. Cô nàng sở hữu cái tên độc lạ Văn Doanh Nhi. Nữ MC sinh năm 2002, là con gái của cựu danh thủ nổi tiếng Văn Sỹ Thủy. Hiện tại, cô đảm nhận vị trí MC tại Đài truyền hình Nghệ An. Ngoài bản tin thời sự, nữ MC còn dẫn các chương trình khác như: "Nghệ An ngày mới", "Nhịp sống 24h", bản tin thời tiết... MC Doanh Nhi sở hữu chất giọng ấm áp, lối dẫn mạch lạc và tác phong chuyên nghiệp. Doanh Nhi thường diện đồ công sở thanh lịch, kín đáo khi lên sóng, phù hợp với tính chất công việc. Ngoài đời, cô lại theo đuổi phong cách trẻ trung, gợi cảm. Ngoài công việc tại Đài truyền hình, người đẹp còn làm mẫu ảnh cho một số hãng thời trang. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn nổi bật, cô được khá nhiều nhãn hàng gửi lời mời hợp tác làm mẫu ảnh. Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn màng cùng phong thái tự tin, thanh lịch của Doanh Nhi đã gây ấn tượng với cộng đồng mạng. Nữ MC Đài truyền hình Nghệ An khá kín tiếng trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, cô nàng đăng tải những bức hình cuộc sống hàng ngày, nhận về nhiều lời khen từ người theo dõi. (Ảnh: FBNV)

