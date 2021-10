Nữ MC Esport xinh đẹp “hoãn” tốt nghiệp đại học để theo đam mê

Nguyễn Minh Anh là nữ sinh chuyên ngành Truyền hình - khoa Phát thanh, truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô cũng là gương mặt MC thể thao điện tử quen thuộc với khán giả cả nước (Nữ MC E-sport). Nữ MC Minh Anh gây ấn tượng nhờ ngoại hình xinh đẹp, khả năng ăn nói lưu loát và bản lĩnh sân khấu đáng nể. Được biết, nữ MC Minh Anh từng giành những giải thưởng: Miss Báo Chí - Cuộc thi Tài sắc Nữ sinh Báo chí 2018, Quán quân The Next MC 2018 và Top 6 Én Vàng- Cuộc thi MC uy tín và lâu đời nhất tại Việt Nam.Minh Anh từng chia sẻ khi vào Học viên Báo chí & Tuyên truyền cô như "cá gặp nước" cùng những người bạn "cùng sóng não", những khả năng trong cô nàng được khơi dậy và đánh thức. Minh Anh cũng không ngại chia sẻ hiện vẫn chưa tốt nghiệp, vì bảo lưu kết quả học từ năm 2019 để Nam tiến. Theo quan điểm của mình, nữ MC 9X cho biết việc học là điều cần duy trì cả đời, nhưng cơ hội đôi khi không thể có lại. Minh Anh tự mình lựa chọn theo đuổi đam mê, nên hoàn toàn tự tin về nó cũng như đã chuẩn bị phương án học bù, cân bằng giữa công việc và hoàn thành các môn học tại trường. Chia sẻ về cơ duyên đến với eSports, Minh Anh cho biết nhờ cho sự giới thiệu của một người bạn, lần đầu tiên cô dẫn cho chương trình về Dota 2, sau đó là các chương trình của tựa game PUBG và Liên Quân Mobile. Điều đặc biệt của Minh Anh là tuy dẫn về chương trình game nhưng lại không hề nghiện game. Theo đó, muốn trở thành một MC giỏi phải dẫn dắt rất nhiều thể loại chương trình và phải tùy cơ ứng biến sao cho phù hợp với hoàn cảnh nhất. Minh Anh chia sẻ cô may mắn khi công việc và cuộc sống vẫn ổn. Hiện nay, nữ sinh vẫn đang cố gắng hoàn thiện các môn học còn thiếu tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền để hoàn thành việc tốt nghiệp, và sớm hiện thực hóa những dự định trong công việc của mình. Mời quý độc giả xem video: MC Minh Anh Nguyễn nói gì về Lớp Văn Thầy Nhật/ Phạm Minh Nhật Official

