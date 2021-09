Nữ MC trẻ nhất VTV một lần kể hết thuở mới vào nghề

MC Phương Thảo (tên đầy đủ là Vũ Phương Thảo, sinh năm 1997). Cô nàng từng là sinh viên khoa Báo chí, chuyên ngành Báo ảnh của Học viện báo chí và tuyên truyền. Hiện MC Phương Thảo dành nhiều thời gian để tham gia các chương trình ở Đài VTV. Bên cạnh đó, cô nàng cũng có tham gia một vài dự án khác của Liên Quân Mobile (LQM) chứ không riêng mỗi giải đấu Esports. Nói về cơ duyên đến với nghề MC, Phương Thảo chia sẻ: "Bước chân vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi xác định tư tưởng rằng mình sẽ trở thành một phóng viên ảnh. Khi là sinh viên năm 2, tôi đoạt giải quán quân cuộc thi Speak up 2017. Từ đó, tôi chính thức theo đuổi nghề dẫn chương trình". Phương Thảo đăng ký tham gia vào CLB MC ở trường. Lúc mới vào, cô bạn bị cho là thành viên có thành tích tệ nhất, lúc nào cũng đứng bét bảng, được đánh giá khá là thấp… Khi là thành viên của CLB MC, Phương Thảo bắt đầu đăng ký tham gia cuộc thi Speak Up tìm kiếm người dẫn chương trình trẻ tuổi cho các bạn sinh viên ở Hà Nội do trường báo chí tổ chức. Ngay sau khi trở thành Quán quân, nữ MC đã nhận được rất nhiều lời mời và chọn đầu quân cho kênh truyền hình về giới trẻ - VTV6. Giống nhiều nữ MC khác khi đến với các giải đấu Esports, Phương Thảo phải chịu nhiều bình luận trái chiều, tiêu cực. Với chiều cao hạn chế gây cho Phương Thảo rất nhiều khó khăn. nữ MC chia sẻ: “Rồi một vài chương trình truyền hình cần cả kỹ năng và ngoại hình chuẩn. Mình đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội chỉ vì chiều cao khiêm tốn.” Đối diện với những bình luận như vậy, Phương Thảo tâm sự: "Lúc mới làm Esports, việc tương tác với khán giả trẻ trên các kênh sóng và mạng xã hội cũng nhiều hơn... Tôi từng bị chê về ngoại hình rất nhiều tới mức trầm cảm một khoảng thời gian không dám đối diện. Nhưng điều đó cũng khiến tôi có thêm động lực tới phòng gym, thay đổi vóc dáng và chăm sóc bản thân để lên hình đẹp hơn". Phương Thảo chia sẻ thêm. Phương Thảo trên truyền hình mang đến hình ảnh nghiêm túc, duyên dáng nhưng vẫn vô cùng trẻ trung. Còn khi làm Esports cô nàng được phép "bung lụa"thoải mái hơn. Và cũng từ đây, nữ MC 9X này có cơ hội khám phá thêm nhiều điều thú vị về bản thân. Trước kia Phương Thảo chưa từng nghĩ mình có thể hát rap, có thể đứng trên sân khấu và khuấy động được nhiều người đến như vậy. Vậy nên, Esports đã giúp cô khám phá ra mình cá tính hơn, năng động hơn. Với kinh nghiệm dẫn nhiều chương trình với phong cách khác nhau, Phương Thảo đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ nuôi ước mơ trở thành MC chuyên nghiệp: "Hãy là người trẻ chủ động, biết nắm bắt cơ hội và sẵn sàng thử sức với những điều mình muốn. Mời độc giả xem video: Những nữ MC 9X thống trị sân khấu nhờ nhan sắc nổi bần bật - Nguồn: YAN News

