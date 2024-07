Nữ MC bị "tụt váy" trên sân khấu chơi lớn nâng cấp vòng 1

Khánh An - nữ MC trẻ, xinh đẹp, duyên dáng với chất giọng giàu cảm xúc vốn là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Cô nàng đặc biệt được cộng đồng Esports biết đến nhiều hơn khi xuất hiện tại SEA Games 31. Kể từ SEA Games 31 đến nay, Khánh An dù ít hoạt động trong lĩnh vực Esports nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Cũng chính vì vậy, dù ít chia sẻ trên trang cá nhân nhưng việc cô nàng bí mật thực hiện phẫu thuật nâng cấp vòng 1 vẫn được cộng đồng để tâm, chú ý. Theo đó, nữ MC từng tâm sự rằng, do kích thước vòng 1 không lý tưởng, khi đi dẫn chương trình, diện trang phục cúp ngực cô thường xuyên rơi vào sự cố tụt váy, đôi lần phải kéo váy, khó tập trung. Bên cạnh đó, Khánh An cũng muốn tự tin và nâng cao hình ảnh cá nhân của mình nên quyết định can thiệp dao kéo. Được biết, chi phí cho nhan sắc này gần 70 triệu đồng. Trước và sau khi trùng tu vòng 1, cô nàng gần như giữ yên lặng. Sau khi sức khỏe ổn định, nữ MC mới thoải mái tâm sự. Nhiều người hâm mộ mới hiểu sự thay đổi rõ rệt vẻ ngoài của Khánh An cũng như lý do cô nàng xuất hiện với vẻ tự tin và quyến rũ hơn hẳn là do đâu. Đa số người hâm mộ ủng hộ quyết định của nữ MC Khánh An, cho rằng mọi người có quyền làm đẹp và tự tin về cơ thể của mình. Đồng thời, chúc mừng cô vì giờ đây cô sở hữu cả nhan sắc lẫn tài năng và chuyên môn. Khánh An tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền với tấm bằng Xuất sắc, nằm top 17 sinh viên ưu tú của trường. Khánh An từng gây ấn tượng với công việc lồng tiếng cho phim hoạt hình trước khi được biệt đến với vai trò MC Esports.

