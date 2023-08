Nữ giảng viên tiếng Pháp diện váy bó sát khoe góc nghiêng khó chê

Sau khi ly hôn Trọng Hưng, cuộc sống của nữ giảng viên tiếng Pháp Âu Hà My vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng và đông đảo cư dân mạng. Trên trang cá nhân, Âu Hà My thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe sắc vóc xinh đẹp, cuốn hút và hé lộ về cuộc sống ung dung, tự tại. Âu Hà My mới đây vừa đăng tải loạt ảnh mới lên trang cá nhân trong chuyến vi vu sang Bangkok, Thái Lan chơi. Cô diện 1 thiết kế siêu trẻ trung với chất liệu mỏng, ôm sát body. Thiết kế kín cổng cao tường nhưng lại siêu ngắn, vừa ôm trọn vòng 3 trái đào của nữ giảng viên vô cùng gợi cảm. Mỹ nhân gốc Hà Nam mix cùng phụ kiện hàng hiệu là túi xách Prada và đồng hồ mạ kim cương sành điệu. Năm nay đã sắp bước sang tuổi 30 nhưng nếu nhìn hình ảnh Âu Hà My, có lẽ khó có ai đoán ra được tuổi thật của cô nàng. Bên dưới bài đăng, nữ giảng viên khoa tiếng Pháp nhận được rất nhiều lời khen có cánh. Nhiều fans đồng thời là sinh viên của cô còn phải ào ào "xin vía" dáng đẹp từ cô giáo. Âu Hà My nổi tiếng với ảnh chụp khi còn là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô nàng không chỉ xinh mà còn có bảng thành tích học tập đáng nể. Sau khi ra trường, Hà My được giữ lại làm giảng viên dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Được biết, Âu Hà My đã hoàn thành việc học Thạc sĩ, đang nộp hồ sơ để thi Tiến sĩ. Ảnh: FBNV

Sau khi ly hôn Trọng Hưng, cuộc sống của nữ giảng viên tiếng Pháp Âu Hà My vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng và đông đảo cư dân mạng. Trên trang cá nhân, Âu Hà My thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe sắc vóc xinh đẹp, cuốn hút và hé lộ về cuộc sống ung dung, tự tại. Âu Hà My mới đây vừa đăng tải loạt ảnh mới lên trang cá nhân trong chuyến vi vu sang Bangkok, Thái Lan chơi. Cô diện 1 thiết kế siêu trẻ trung với chất liệu mỏng, ôm sát body. Thiết kế kín cổng cao tường nhưng lại siêu ngắn, vừa ôm trọn vòng 3 trái đào của nữ giảng viên vô cùng gợi cảm. Mỹ nhân gốc Hà Nam mix cùng phụ kiện hàng hiệu là túi xách Prada và đồng hồ mạ kim cương sành điệu. Năm nay đã sắp bước sang tuổi 30 nhưng nếu nhìn hình ảnh Âu Hà My, có lẽ khó có ai đoán ra được tuổi thật của cô nàng. Bên dưới bài đăng, nữ giảng viên khoa tiếng Pháp nhận được rất nhiều lời khen có cánh. Nhiều fans đồng thời là sinh viên của cô còn phải ào ào "xin vía" dáng đẹp từ cô giáo. Âu Hà My nổi tiếng với ảnh chụp khi còn là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô nàng không chỉ xinh mà còn có bảng thành tích học tập đáng nể. Sau khi ra trường, Hà My được giữ lại làm giảng viên dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Được biết, Âu Hà My đã hoàn thành việc học Thạc sĩ, đang nộp hồ sơ để thi Tiến sĩ. Ảnh: FBNV