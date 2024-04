Nữ giảng viên hot nhất cõi mạng cập nhật cuộc sống mới ở Pháp

Mới đây trên trang cá nhân, nữ giảng viên Âu Hà My bất ngờ thông báo tạm biệt Việt Nam để sang Pháp. Theo chia sẻ của gái xinh này cho biết trở lại đất nước ở châu Âu tiếp tục con đường học hành của mình. Đặc biệt trong bài chia tay của mình, nữ giảng viên hot nhất cõi mạng nhắc rất nhiều đến người mẹ thân yêu. "Mẹ yêu, con cảm ơn mẹ vì mẹ luôn ở bên và động viên con gái trong mọi quyết định trên con đường sự nghiệp của con. Đây sẽ là chuyến đi ý nghĩa nhất mà con được trải nghiệm ở môi trường mới, trau dồi kinh nghiệm giảng dạy và tự lập trong cuộc sống. Con sẽ học hành thật chăm chỉ, mẹ cố gắng giữ gìn sức khoẻ để đợi ngày con trở về nhé, yêu và thương mẹ vô cùng", Âu Hà My chia sẻ. Ngay sau khi sang tới nơi, nữ giảng viên cũng cập nhật hình ảnh mới nhất tại trời Tây. Cô cho biết chuyến đi khá suôn sẻ và hiện đang sống tại thành phố Angers, Pháp. "Mỗi sáng thức dậy lúc 6h, nấu nướng dọn dẹp nhà cửa rồi lên tàu đi học đi làm và ngắm thành phố yên bình này, cảm thấy mỗi phút trôi qua thật ý nghĩa và ấm áp thực sự", cô giáo tiếng Pháp xinh đẹp tiết lộ về cuộc sống mới. Nhiều bạn bè gửi lời chúc nữ giảng viên sớm hoàn thành việc lấy bằng Tiến sĩ Âu Hà My (SN 1994, quê gốc Hà Nam) là giảng viên tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô nổi tiếng với bức ảnh chụp từ thời còn sinh viên. Với nhan sắc trẻ trung, cuốn hút, Âu Hà My được nhiều người đặt biệt danh là "cô giáo hot girl". Không chỉ xinh đẹp, Hà My còn có bảng thành tích học tập đáng nể. Sau khi ra trường, cô được giữ lại làm giảng viên dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Cách đây 4 năm, drama của cô giáo Âu Hà My và chồng cũ Trọng Hưng trở thành tâm điểm bàn tán. Lý do chia tay được người đẹp công khai là do nam diễn viên ngoại tình, bạc bẽo.

Mới đây trên trang cá nhân, nữ giảng viên Âu Hà My bất ngờ thông báo tạm biệt Việt Nam để sang Pháp. Theo chia sẻ của gái xinh này cho biết trở lại đất nước ở châu Âu tiếp tục con đường học hành của mình. Đặc biệt trong bài chia tay của mình, nữ giảng viên hot nhất cõi mạng nhắc rất nhiều đến người mẹ thân yêu. "Mẹ yêu, con cảm ơn mẹ vì mẹ luôn ở bên và động viên con gái trong mọi quyết định trên con đường sự nghiệp của con. Đây sẽ là chuyến đi ý nghĩa nhất mà con được trải nghiệm ở môi trường mới, trau dồi kinh nghiệm giảng dạy và tự lập trong cuộc sống. Con sẽ học hành thật chăm chỉ, mẹ cố gắng giữ gìn sức khoẻ để đợi ngày con trở về nhé, yêu và thương mẹ vô cùng", Âu Hà My chia sẻ. Ngay sau khi sang tới nơi, nữ giảng viên cũng cập nhật hình ảnh mới nhất tại trời Tây. Cô cho biết chuyến đi khá suôn sẻ và hiện đang sống tại thành phố Angers, Pháp. "Mỗi sáng thức dậy lúc 6h, nấu nướng dọn dẹp nhà cửa rồi lên tàu đi học đi làm và ngắm thành phố yên bình này, cảm thấy mỗi phút trôi qua thật ý nghĩa và ấm áp thực sự", cô giáo tiếng Pháp xinh đẹp tiết lộ về cuộc sống mới. Nhiều bạn bè gửi lời chúc nữ giảng viên sớm hoàn thành việc lấy bằng Tiến sĩ Âu Hà My (SN 1994, quê gốc Hà Nam) là giảng viên tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô nổi tiếng với bức ảnh chụp từ thời còn sinh viên. Với nhan sắc trẻ trung, cuốn hút, Âu Hà My được nhiều người đặt biệt danh là "cô giáo hot girl". Không chỉ xinh đẹp, Hà My còn có bảng thành tích học tập đáng nể. Sau khi ra trường, cô được giữ lại làm giảng viên dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Cách đây 4 năm, drama của cô giáo Âu Hà My và chồng cũ Trọng Hưng trở thành tâm điểm bàn tán. Lý do chia tay được người đẹp công khai là do nam diễn viên ngoại tình, bạc bẽo.