Nữ giảng viên Âu Hà My gây sốt khi công khai bạn trai mới

Nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), nữ giảng viên Âu Hà My bất ngờ thông báo tin vui cho netizen khi công khai bạn trai mới và hé lộ về đám cưới sắp diễn ra. Cụ thể, trên dòng story, Âu Hà My có viết: "20/10 độc thân cuối cùng rồi. Cũng là 20/10 happy nhất của em". Đọc dòng story này của Âu Hà My nhiều người đã vào chúc mừng cô nàng và mong rằng chàng trai kia sẽ giúp nữ giảng viên xinh đẹp này tìm thấy hạnh phúc thật sau chuyện tình đổ vỡ với chồng cũ là nam diễn viên Trọng Hưng. Âu Hà My (SN 1994, quê gốc Hà Nam) là giảng viên tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô nổi tiếng với bức ảnh chụp từ thời còn sinh viên. Với nhan sắc trẻ trung, cuốn hút, Âu Hà My được nhiều người đặt biệt danh là "cô giáo hot girl". Không chỉ xinh đẹp, Hà My còn có bảng thành tích học tập đáng nể. Sau khi ra trường, cô được giữ lại làm giảng viên dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Cách đây 4 năm, drama của cô giáo Âu Hà My và chồng cũ Trọng Hưng trở thành tâm điểm bàn tán. Lý do chia tay được nữ giảng viên này công khai là do Trọng Hưng ngoại tình, bạc bẽo. Sau khi ly hôn, ồn ào này dần lắng xuống, cả hai nay đã có cuộc sống riêng. Âu Hà My tập trung vào việc dạy học và nâng cao trình độ. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng nữ giảng viên tiếng Pháp vẫn nhận được hơn 500.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Âu Hà My liên tục cập nhật loạt ảnh mới rạng rỡ, xinh đẹp. Theo đuổi phong cách gợi cảm, Âu Hà My thường xuyên đốt mắt người xem với những thiết kế cắt xẻ, bó sát nhằm tôn lên vóc dáng nóng bỏng của mình. Ngoài giảng dạy trên trường, Hà My cũng rất chú trọng cân bằng cuộc sống. Cô lấp đầy thời gian bằng việc đi du lịch với mẹ, chơi golf, tập gym...

