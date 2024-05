"Nữ DJ Ukraine" từ dính lùm xùm lộ clip nóng giờ ra sao?

Alexandra Rud là một trong những nữ DJ Ukraine đang hoạt động tại Việt Nam. Người đẹp sinh năm 1993, cô bước vào làng DJ ở Việt Nam từ năm 2017 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. với sắc vóc cuốn hút cùng khả năng đánh nhạc tài tình, đến thời điểm hiện tại Alexandra Rud đã là một trong những tên tuổi rất được yêu thích. Sở hữu làn da trắng sứ cùng vóc dáng cuốn hút, cộng với công việc DJ tại đất nước nhiệt đới như Việt Nam nên Alexandra Rud khá thích những trang phục mát mẻ, khoe được nét đẹp cơ thể. Trong tủ đồ của nữ DJ có nhiều item như áo quây, croptop tôn lên hình thể nõn nà. Ngoài đam mê âm nhạc, người đẹp còn có sở thích xem đá bóng, cô cũng cực kỳ hâm mộ Đoàn Văn Hậu đến mức từng bị cho là cố tình "thả thính" anh chàng. Đáp lại điều đó, nữ DJ cho hay: "Mình rất thích bóng đá, các cầu thủ giỏi và đã vô địch, trong đó Văn Hậu là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết SEA Game 30, vì vậy mình chỉ có ý định chúc mừng và mình là fan của Văn Hậu, còn trước đó mình chẳng hiểu 'thả thính' là gì". Năm 2020, bức ảnh một cô gái ngoại quốc không mặc quần áo, chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm đang ngồi trên giường bấm điện thoại được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, cô gái kia chính là nữ DJ Ukraine nổi danh Alexandra Rud. Ngay sau khi bức ảnh xuất hiện, Alexandra Rud vô cùng bức xúc, cho biết việc bị nghi ngờ lộ ảnh nóng khiến cô tâm lý và cuộc sống của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô sẽ sớm làm việc với Cơ quan Công an để tìm ra kẻ ác ý, vu khống trên mạng xã hội. "Đây không phải là tôi. Tôi chưa bao giờ có màu tóc đen, tóc mái của tôi cũng không dài như vậy. Và tôi không thích đeo đồng hồ, càng không đeo đồng hồ màu đen, kể cả là Apple Watch như trong hình. Tôi cũng không bao giờ xăm mình. Anh chị nào thích gặp rắc rối với công an như anh ở dưới đây thì cứ đặt chuyện mà chia sẻ clip cô gái nào đó này nhé. Việt Nam đã có luật an ninh mạng" - Nữ DJ Ukraine Alexandra Rud thanh minh.

