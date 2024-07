Nữ DJ số 1 châu Á gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh

DJ Soda (tên thật là Hwang So Hee) được mệnh danh là một trong những "phù thủy âm thanh" xinh đẹp nhất xứ sở Kim chi. Sinh năm 1984, nữ DJ này đã 40 tuổi, thế nhưng vẫn sở hữu thân hình bốc lửa cùng gương mặt trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Cô nàng nhiều lần vướng vào ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt trong quá khứ của cô tròn đầy, mũm mĩm, không có dáng V-line như hiện tại. Nữ DJ sinh năm 1984 nhiều lần bị lộ bằng chứng thẩm mỹ như mặt cứng đờ, sưng phồng. Đây được cho là hậu quả của việc bơm tiêm chất làm đầy quá đà. Ngoài ra, thân hình của cô cũng bị nhiều lần đặt nghi vấn đã "nhân tạo" với vòng 3 to bất thường. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được độ hot của nữ DJ. Cô nàng có lịch trình diễn dày đặc vòng quanh thế giới, từ các nước châu Á qua châu Âu. Cô nàng là hình tượng được rất nhiều nữ DJ trẻ muốn theo đuổi. Do công việc, cô nàng thường diện những trang phục hở bạo, điều này kéo theo nhiều phiền toái khi nhiều lần, cô nàng bị các fan quá khích sàm sỡ. Soda được mệnh danh là "Phù thủy âm thanh" của Hàn Quốc. Cô thu hút khán giả bởi những giai điệu âm nhạc sôi động, tươi mới và đặc biệt là sự nóng bỏng và quyến rũ của cô trên sân khấu. Cô nàng từng nhiều lần về Việt Nam biểu diễn và thu hút rất nhiều sự quan tâm. Tháng 05/2015 Soda đã tới Hà Nội, năm 2016 Soda đã có dịp tái ngộ với khán giả Việt Nam qua chương trình âm nhạc EDM được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 25/09.

